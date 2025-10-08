Gorillaz prvi headliner za 20 godina INmusic festivala!

Kroz osam studijskih albuma, od debitantskog ‘Gorillaz’ (2001), kultnih ‘Demon Days’ (2005), ‘Plastic Beach’ (2010), te ‘The Fall’ (2011), ‘Humanz’ (2017), ‘The Now Now’ (2018), ‘Song Machine: Season One – Strange Timez’ (2020) i ‘Cracker Island’ (2023), Gorillaz su postali globalni fenomen, održali turneje diljem svijeta - od San Diega do Sirije, od Montevidea do Manchestera te osvajali nebrojene nagrade, uključujući i prestižnu Jim Henson Creativity Honor. Njihova nedavna serija koncerata u Londonu povodom proslave 25 godina postojanja benda oduševila je i kritiku i publiku. The Guardian navodi: ‘Animirani bend Damona Albarna i Jamieja Hewletta i dalje je fascinantan i relevantan’, dok je Evening Standard dodaje: ‘Albarn i Hewlett i dalje su miljama ispred svih’, a The Observer zaključuje: ‘Gorillaz oduševljavaju raskošnim vizualima i glazbom bez granica.’