Gorillaz prvi headliner za 20 godina INmusic festivala!

Virtualne ikone Gorillaz donose svoj žanrovski neograničen zvuk i spektakularne vizuale na INmusic festival 2026., najavio je danas organizator.
Kreirani od strane glazbenika Damona Albarna i ilustratora Jamieja Hewletta, Gorillaz čine pjevač 2D, basist Murdoc Niccals, bubnjar Russel Hobbs i japanska gitaristica Noodle.
Ovaj virtualni bend, višestruki dobitnik BRIT i Grammy nagrada, nastao je nizom slučajnosti, susreta i čiste sreće, eksplodiravši u pred-digitalnom svijetu svojom živopisnom pričom i revolucionarnim virtualnim pristupom glazbi.
Smješteni u svom fiktivnom studiju Kong Studios, Gorillaz su se posvetili glazbenim inovacijama i impresivnom listom suradnika koja u jednakoj mjeri uključuje glazbene legende i nadolazeće zvijezde - od Eltona Johna do Little Simz, od MF Dooma do Jean-Michel Jarrea, od Grace Jones do slowthaia, od Kali Uchis do Sidiki Diabaté, i mnogih drugih.
Kroz osam studijskih albuma, od debitantskog ‘Gorillaz’ (2001), kultnih ‘Demon Days’ (2005), ‘Plastic Beach’ (2010), te ‘The Fall’ (2011), ‘Humanz’ (2017), ‘The Now Now’ (2018), ‘Song Machine: Season One – Strange Timez’ (2020) i ‘Cracker Island’ (2023), Gorillaz su postali globalni fenomen, održali turneje diljem svijeta - od San Diega do Sirije, od Montevidea do Manchestera te osvajali nebrojene nagrade, uključujući i prestižnu Jim Henson Creativity Honor. Njihova nedavna serija koncerata u Londonu povodom proslave 25 godina postojanja benda oduševila je i kritiku i publiku. The Guardian navodi: ‘Animirani bend Damona Albarna i Jamieja Hewletta i dalje je fascinantan i relevantan’, dok je Evening Standard dodaje: ‘Albarn i Hewlett i dalje su miljama ispred svih’, a The Observer zaključuje: ‘Gorillaz oduševljavaju raskošnim vizualima i glazbom bez granica.’
S nestrpljenjem iščekivano deveto studijsko izdanje legendarnih Gorillaz ‘The Mountain’ stiže u ožujku 2026. godine, a u lipnju 2026. Gorillaz će svoj audiovizualni spektakl donijeti na INmusic festival #18, obećavajući jedan od najupečatljivijih nastupa na velikoj proslavi 20 godina od osnutka INmusic festivala.
INmusic festival #18 održat će se zagrebačkom Jarunu od 22. do 24. lipnja 2026. godine.
Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog webshopa festivala za 119 EUR (+ troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
