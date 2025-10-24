Je li Taylor Swift veća od Beatlesa? Evo što kažu stručnjaci

"Ima puno toga pred sobom pa mislim da je poštenije usporediti njezin "The Life of a Showgirl" s Beatlesovim albumom i filmom "A Hard Day's Night" iz 1964. Taj je album objavljen na vrhuncu beatlemanije i bio je prvi na kojem su sve pjesme Lennonove i McCartneyjeve. Kao i kod Taylorina albuma, na njemu nema loše pjesme. Prateći film omogućio je svijetu da vidi Beatlese i u mnogome je utabao put MTV-ju. Kad se danas pogleda u crno-bijeloj verziji, jasno je zašto ih je svijet tada obožavao."