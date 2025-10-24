ČESTA RASPRAVA
Je li Taylor Swift veća od Beatlesa? Evo što kažu stručnjaci
Pitanje je li Taylor Swift postigla veći uspjeh od Beatlesa ponovno je došlo u središte pažnje nakon što je Swift oborila višedesetljetni rekord na top-listama koji je ranije držala legendarna britanska skupina.
Uz promjene u načinu konzumiranja glazbe, od fizičke prodaje u šezdesetima do današnje dominacije streaminga, stručnjaci i obožavatelji ponovno razmatraju što zapravo znači "biti veći", kada se govori o top-listama, turnejama i kulturnom utjecaju. Rasprava odražava ne samo razlike između glazbenih razdoblja, nego i moć obožavatelja koji svojim online raspravama oblikuju suvremenu glazbenu povijest.
Beatlesi, koje su činili pokojni osnivač, pjevač i ritam gitarist John Lennon, Paul McCartney, pokojni glavni gitarist George Harrison i bubnjar Ringo Starr, stekli su popularnost u Ujedinjenom Kraljevstvu 1963., a potom eksplodirali na američkom tržištu 1964., nakon nastupa u emisiji The Ed Sullivan Show. I više od 60 godina kasnije, njihovi hitovi poput "She Loves You", "I Want to Hold Your Hand", "Hey Jude"... i dalje su prepoznatljivi i popularni širom svijeta.
Oborila rekord Beatlesa
Swift je nedavno ušla u glazbenu povijest nakon što je nadmašila dugogodišnji rekord Beatlesa, plasiravši sedam pjesama istodobno u svjetski Top 10, što je objavio World Music Awards, a prenio Parade 13. listopada. Beatlesi su prethodni rekord postavili 1964., sa šest pjesama u Top 10. Uspjeh Swift dodatno potvrđuje singl "The Fate of Ophelia", koji je debitirao na prvom mjestu s gotovo 700.000 bodova, većinom zahvaljujući streamingu, ali i prodaji te radijskom emitiranju.
Na koncertnom planu, njezina turneja Eras Tour, koja je trajala 21 mjesec i završila u prosincu, ostvarila je prihod veći od dvije milijarde dolara, dvostruko više od bilo koje druge turneje u povijesti, prenosi Newsweek. Taj iznos daleko nadmašuje rekorde Beatlesa iz šezdesetih, čak i nakon prilagodbe inflaciji. Osim financijskih rezultata, koncerti Taylor Swift izazvali su i mjerljive seizmičke efekte, što je poslužilo kao neobičan pokazatelj njezine globalne popularnosti. Glazbeni menadžer Irving Azoff čak je izjavio da je Swift "Beatlesi našeg doba".
Unatoč novim rekordima, Beatlesi i dalje drže impresivne statistike. Skupina je imala 64 pjesme na Billboardovoj ljestvici Hot 100, od kojih je 20 stiglo na prvo mjesto, rekord koji još nitko nije nadmašio. Njihova ukupna prodaja albuma, uključujući kompilacije i live izdanja, prema izdavačkoj kući EMI, prelazi milijardu primjeraka. No, izravne usporedbe otežava promjena u načinu funkcioniranja glazbene industrije, koja se s prodaje singlova i albuma prebacila na streaming, digitalne preuzimanja i višestruke ljestvice.
(Ne)poštena usporedba?
Glazbeni znanstvenici i stručnjaci iz industrije nude nijansirane poglede na usporedbu između Taylor Swift i Beatlesa.
Dr. Richard Mills, izvanredni profesor engleske književnosti i popularne kulture na Sveučilištu St. Mary's u Londonu te autor knjige "The Beatles and Fandom: Sex, Death and Progressive Nostalgia", tvrdi da povijest mora biti sudac.
"Još nismo imali dovoljno vremena sagledati čitavu karijeru Taylor Swift, uključujući njezin kulturni utjecaj, prodaju i streaming. Beatlesi su kulturno i komercijalno najveći glazbeni izvođači svih vremena. Također, smatram da je raznolikost njihove glazbe mnogo veća nego kod Taylor Swift, koja je od country pjevačice postala pop zvijezda. Beatlesi su obuhvatili rock'n'roll, pop, soul, blues, balade, ska i eksperimentalne klasike pod utjecajem Stockhausena, Reicha i Glassa. Njihova će se glazba svirati i za 300 godina - što je povijest već dokazala."
Dr. Holly Tessler, predavačica na Sveučilištu u Liverpoolu i suurednica Journal of Beatles Studies također je dala svoj sud.
"Taylor je iznimno snažna figura suvremene glazbe i kulture mladih. No, ova usporedba nije nova - ponavlja se desetljećima. Svijet u kojem je Taylor uspjela bitno je drugačiji od onoga u kojem su Beatlesi djelovali šezdesetih godina. Reći da je Taylor "naša Beatlesica" ili "Beatlesi ove generacije" nije pretjerano. Njezin utjecaj na popularnu kulturu je neosporan, ali hoće li njezina glazba imati istu dugovječnost kao Beatlesi, pokazat će samo vrijeme."
Glenn Gass, profesor emeritus glazbe na Sveučilištu Indiana i autor knjige "A History of Rock Music: The Rock & Roll Era", složio se da treba proći više vremena.
Prva koja se može usporediti
"Glazbeno postignuće i umjetnički rast Beatlesa u samo sedam godina ostaju nedodirljivo naslijeđe. Taylor Swift je iznimna i pojava usporediva s Michaelom Jacksonom, možda čak i Elvisom. Ali trebat će proći 60 godina da vidimo hoće li njezina glazba izdržati test vremena kao njihova."
Drew Nobile, izvanredni profesor teorije glazbe na Sveučilištu Oregon, smatra da je usporedba ipak opravdana.
"Mislim da je Taylor Swift prva umjetnica koju se uopće može usporediti s Beatlesima u pravom smislu. No, izravna usporedba je vrlo složena. Beatlesi su djelovali u potpuno drukčijem glazbenom svijetu - u doba kada su tržištem dominirali skladatelji iz Brill Buildinga, rasna segregacija je oblikovala industriju, a nekoliko radijskih postaja odlučivalo je što će publika slušati. Beatlesi su taj sustav srušili, pisali su vlastite pjesme, studio pretvorili u glazbeni instrument i stvorili modernu ideju benda kao kreativnog autora", govori Nobile i dodaje:
"Taylor Swift, s druge strane, dominira glazbenim tržištem 21. stoljeća zahvaljujući sposobnosti da kontrolira vlastitu priču i svako izdanje pretvori u kulturni događaj. Ona je izvrsna kantautorica, ali ne mijenja nužno samu prirodu popularne glazbe, već uspješno koristi trenutak u kojem djeluje."
Swift je 3. listopada objavila novi album "The Life of a Showgirl", koji je već srušio nekoliko rekorda, uključujući onaj za najstreamaniji album u jednom danu ove godine na Spotifyju.
Mark Spicer, profesor teorije glazbe na Hunter Collegeu i autor knjige u nastajanju "In the Beatles' Wake", kaže da se njen uspjeh još piše.
"Ima puno toga pred sobom pa mislim da je poštenije usporediti njezin "The Life of a Showgirl" s Beatlesovim albumom i filmom "A Hard Day's Night" iz 1964. Taj je album objavljen na vrhuncu beatlemanije i bio je prvi na kojem su sve pjesme Lennonove i McCartneyjeve. Kao i kod Taylorina albuma, na njemu nema loše pjesme. Prateći film omogućio je svijetu da vidi Beatlese i u mnogome je utabao put MTV-ju. Kad se danas pogleda u crno-bijeloj verziji, jasno je zašto ih je svijet tada obožavao."
Vrijeme će pokazati
Postignuća Taylor Swift, uključujući rekordne turneje, streaming brojke i nadolazeću dokumentarnu seriju za Disney+, i dalje potiču rasprave o njezinu mjestu u povijesti glazbe. Kako se mijenjaju načini konzumacije i mjerila uspjeha, tako se mijenja i način na koji se procjenjuje kulturni utjecaj.
Većina stručnjaka slaže se da će samo vrijeme pokazati hoće li njena ostavština dosegnuti trajnost Beatlesa.
"Vrijeme će pokazati ima li Taylor potencijal za jednaku dugovječnost, ali prilično je sigurno da će, kao i Beatlesi, njezina glazba i dalje biti predmet proučavanja i divljenja desetljećima koje dolaze", primijetio je Spicer.
Rasprava, a i rivalstvo, ostaju otvoreni, dok Taylor Swift nastavlja rušiti rekorde, a glazbeni svijet i publika traže nove načine da definiraju što znači ostaviti naslijeđe u eri koja se neprestano mijenja.
