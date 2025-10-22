KIBERLY MARASCO
Umjetnica tužila Taylor Swift: Želi sav novac koji je zaradila na hit pjesmama
Umjetnica s Floride Kimberly Marasco zatražila je od suda da odredi pjevačici Taylor Swift i njezinim suoptuženicima da se odreknu zarade ostvarene na pjesmama za koje tvrdi da sadrže zaštićene autorske materijale.
Marasco, koja se u postupku zastupa sama, 14. listopada podnijela je drugu izmijenjenu tužbu protiv Swift, kantautora Aarona Dessnera, Universal Music Groupa i Republic Recordsa. U tužbi traži povrat nezakonito stečenih profita koji proizlaze iz navodnog kršenja autorskih prava.
"Disgorgement ili oduzimanje dobiti se odnosi na stranu koja je prekršila zakon i pita se koliko su profitirali od, u ovom slučaju, kršenja autorskih prava", objasnio je Neama Rahmani, predsjednik tvrtke West Coast Trial Lawyers i bivši savezni tužitelj, za Newsweek.
Ako Marasco uspije u svom zahtjevu, Rahmani je rekao da će se iznos koji je Swift zaradila od spornih pjesama oduzeti Taylor Swift i predati tužiteljici.
Zašto je to važno?
Marasco optužuje Swift i njezine suradnike za kopiranje njezine poezije u tekstovima i vizualima s više albuma, uključujući Lover, Folklore, Midnights i The Tortured Poets Department.
Rahmani je istaknuo da je oduzimanje dobiti rijetko u većini slučajeva, ali se povremeno primjenjuje u sporovima oko intelektualnog vlasništva.
"Ako je netko napadnut ili ozlijeđen zbog nečije nepažnje, obično se ne dosuđuje takva odšteta, ali u svijetu intelektualnog vlasništva to je češće. Naravno, prvo morate dokazati povredu, ali ako uspijete, možete tražiti disgorgement", objasnio je.
Prošle je godine Marasco podnijela prvu tužbu protiv Swift i njezine produkcijske kuće zbog navodnog kršenja autorskih prava. Sud je Swift izuzeo iz tog postupka u prosincu jer joj tužba nije uručena u zakonskom roku.
U sudskim je spisima Marasco dokumentirala poteškoće u pokušajima dostave. Odbacivanje je uslijedilo nakon što joj je sud dao posljednju priliku da preda dokaz da je Swift službeno obaviještena.
Predmet protiv Taylor Swift Productions prošlog je mjeseca zatvorila sutkinja Aileen Cannon iz Okružnog suda Sjedinjenih Država za Južnu Floridu - ista sutkinja koja je postala poznata po vođenju slučaja s povjerljivim dokumentima bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.
"Ukratko, tužiteljica nije uspjela iznijeti uvjerljivu tvrdnju o kršenju autorskih prava jer nijedno od djela ne predstavlja zaštićeni izraz, a čak i da jest, tužiteljica nije vjerodostojno navela da je tuženik kopirao njezine radove", napisala je Cannon u odluci.
Marasco je u veljači ponovno tužila Swift, Dessnera, kantautora Jacka Antonoffa, Universal Music Group i Republic Records, no Antonoffa je dobrovoljno povukla iz slučaja krajem rujna.
"Mislim da nema jak slučaj, a činjenica da se zastupa sama dosta govori. To obično znači da osoba nema dobar predmet. Jer, da postoji snažna osnova protiv nekog poput Taylor Swift, koja ima financijske mogućnosti, odvjetnici bi se utrkivali da preuzmu taj slučaj", smatra Rahmani, ali Marasco se ne slaže:
"Značajne sličnosti između radova tužiteljice i pjesama tuženika nisu slučajne, već predstavljaju dokaz nezakonitog kopiranja zaštićenog izraza."
Što slijedi?
U kolovozu je sutkinja Cannon odlučila da je Marasco ispunila uvjete za zamjensku dostavu tužbe Swift, podnijevši izjavu i potrebne dokumente kojima je dokazala da je postupila u skladu sa zakonom.
Swiftini odvjetnici više su puta odbacili sve optužbe, u ovoj i u prethodnoj tužbi.
U dopisu iz svibnja odvjetnici James Douglas Baldridge i Katherine Wright Morrone optužili su Marasco da nastavlja iznositi potpuno neutemeljene tvrdnje o kršenju autorskih prava protiv Swift.
Marasco traži odštetu, oduzimanje dobiti, sudsku zabranu, pokriće troškova, kamate i druge naknade koje sud smatra pravednima i opravdanima.
Također zahtijeva suđenje pred porotom za sva pitanja o kojima se može odlučivati na taj način.
