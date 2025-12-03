Najslušaniji izvođači i pjesme u 2025. godini prema Spotifyu

Bad Bunny je s više od 19.8 milijardi streamova postao najslušaniji svjetski izvođač u 2025. godini. Slijede ga Taylor Swift, The Weeknd, Drake i Billie Eilish. Swift je posljednje dvije godine, 2023. i 2024., držala prvo mjesto nakon što ga je preuzela od Bad Bunnyja, koji je tu titulu nosio tri godine zaredom od 2020. Sada se vratio na vrh.