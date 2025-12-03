Najslušaniji izvođači i pjesme u 2025. godini prema Spotifyu

Stigao je blagdanski period, a s njim i poklon za sve ljubitelje godišnjih statistika - Spotify Wrapped. Ove godine, portorikanska superzvijezda Bad Bunny proglašen je najslušanijim izvođačem po četvrti put, svrgnuvši s trona Taylor Swift.
Oglas
Streaming div je u srijedu predstavio svoj godišnji pregled individualnih i globalnih trendova slušanja, a korisnici sada mogu otkriti svoje najdraže izvođače, pjesme, žanrove i albume.
Globalni vrh
Bad Bunny je s više od 19.8 milijardi streamova postao najslušaniji svjetski izvođač u 2025. godini. Slijede ga Taylor Swift, The Weeknd, Drake i Billie Eilish. Swift je posljednje dvije godine, 2023. i 2024., držala prvo mjesto nakon što ga je preuzela od Bad Bunnyja, koji je tu titulu nosio tri godine zaredom od 2020. Sada se vratio na vrh.
Najslušaniji album na globalnoj razini je, očekivano, Debí Tirar Más Fotos Bad Bunnyja. Slijede ga soundtrack za KPop Demon Hunters te tri izdanja iz 2024. godine: Hit Me Hard and Soft Billie Eilish, SOS Deluxe: LANA pjevačice SZA i Short n' Sweet Sabrine Carpenter.
Titulu najslušanije pjesme na svijetu odnijela je suradnja Brune Marsa i Lady Gage, Die with a Smile, koja je prikupila više od 1.7 milijardi preslušavanja. Na ljestvici je slijede Birds of a Feather od Billie Eilish, APT. Brune Marsa i Rosé, Ordinary Alexa Warrena te DtMF od Bad Bunnyja.
Dominacija velikih imena i streaminga
Nije iznenađenje da najveći svjetski izvođači nastavljaju dominirati Spotify Wrapped ljestvicama. Oni su istaknuti na cijeloj platformi, uključujući i na utjecajnim playlistama, a uz to imaju i odane baze obožavatelja. Neovisnim izvođačima koji se pojave na individualnim listama korisnika bile bi potrebne milijarde streamova da bi dospjeli na globalni vrh, prenosi Index.
Streaming čini najveći dio prihoda glazbene industrije - čak 84% u Sjedinjenim Državama, prema podacima Američkog udruženja diskografske industrije (RIAA).
Spotify je najveća platforma s otprilike 31% tržišnog udjela, s prijavljenih 713 milijuna korisnika i 281 milijun pretplatnika na više od 180 tržišta. To je značajan porast u odnosu na prošlu godinu, kada su te brojke iznosile 626 milijuna korisnika i 246 milijuna pretplatnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas