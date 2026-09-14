Braća Gallagher
Oasis najavio novu svjetsku turneju. Evo gdje će nastupati najbliže Hrvatskoj
Britanska rock i britpop grupa Oasis u ponedjeljak je najavila novu svjetsku turneju 2027. godine, a koncerti se planiraju u Velikoj Britaniji, Europi i SAD-u, nakon što je njihova iznenadna povratnička turneja prošle godine bila rasprodana.
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Braća Liam i Noel Gallagher iduće će godine održati 38 koncerata zakopavši ratnu sjekiru. Čak će 11 puta nastupiti u rodnom Manchesteru, a još će svirati u Parizu, Amsterdamu, Bostonu, Las Vegasu i drugim gradovima.
Turneja počinje u Glasgowu u svibnju 2027., a završava s četiri koncerta u rujnu u Knebworthu sjeverno od Londona, točno 30 godina nakon legendarnih nastupa tog dvojca u tom malom mjestu.
Autori hitova iz ere britpopa, poput "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" i "Supersonic", već tjednima najavljuju nastavak svoje povratničke turneje.
U ponedjeljak su objavili vijest na društvenim mrežama uz poruku: "Neka slavlje počne!"
"Nakon razdoblja promišljanja, 'najštetnija pop-kulturna sila u novijoj britanskoj povijesti' proglasila je spremnost za akciju i ponovno se vraća kako bi podigla duh naroda", napisali su iz benda.
"Bit će to prizor za pamćenje", obećali su.
Obožavatelj će se, kažu, trebati prijaviti putem posebne poveznice kako bi dobili priliku za kupnju ulaznica kad budu puštene u prodaju između 25. i 27. rujna.
Oni koji se uspješno prijave dobit će kod za pristup prodaji, a sve s ciljem smanjenja vremena čekanja u redovima i suzbijanja preprodaje ulaznica po pretjeranim cijenama, objavili su u priopćenju.
Braća Gallagher objavila su u kolovozu 2024. da su okončala svoj petnaestogodišnji sukob koji je izazvao patnju među fanovima, i da se ponovno okupljaju radi svjetske turneje, što je izazvalo pravu pomamu za ulaznicama.
Više od dva milijuna ljudi prisustvovalo je na 41 koncertu održanom diljem Europe, Azije, Australije i Južne Amerike, čime je ostvarena zarada od oko 350 milijuna eura.
Neki su obožavatelji kritizirali nagla poskupljenja i vrtoglave cijene ulaznica na tržištu preprodaje, zbog čega je britansko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja otvorilo istragu.
Hrvatskoj je najbliži grad u kojem će slavna braća okupiti obožavatelje Muenchen.
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