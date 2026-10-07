hrvatska-španjolska
Bilić ljut na suce: "Drugi gol je čisto zaleđe!"
Hrvatska nogometna reprezentacija pretrpjela je poraz od Španjolske (1:2) na Poljudu u 4. kolu skupine A3 Lige nacija. Unatoč borbenom izdanju i rano stečenoj prednosti pogotkom Ivana Perišića, gosti su u drugom dijelu preokrenuli rezultat preko dvostrukog strijelca Mikela Merina.
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Nakon teškog poraza od Engleske u prošlom kolu, izbornik Slaven Bilić naglasio je kako je zadovoljan reakcijom momčadi, ali nije skrivao razočaranje sudačkim odlukama koje su izravno utjecale na konačni ishod.
"Žao mi je jer mislim da smo zaslužili minimalno bod. Dobili smo ono što smo tražili od ekipe, a to je reakcija na ono što se dogodilo prije nekoliko dana. Reakcija je bila izvanredna i rekao sam momcima da ovo mora biti naš standard. Kada smo takvi, možemo konkurirati svima, pa i najboljima. Za pobijediti Španjolsku moraš zabiti svoje poluprilike, a oni moraju promašiti. Danas je bilo obrnuto — na poluvrijeme smo trebali ići s dva gola prednosti”, započeo je Bilić.
Izbornik se potom obrušio na ključne sudačke procjene u drugom poluvremenu:
“U drugom dijelu smo patili i probali zamjenama osvježiti ekipu. Na 1:1 opet smo imali veliku šansu, a onda se dogodio crveni karton u kojem se Cucurella uvaljuje. Drugi gol je čisto zaleđe jer igrač smeta Livakoviću. Imaju te neke stvari kojima nisam zadovoljan, ali sam zadovoljan samom igrom.”
Bilić je pohvalio i podršku s poljudskih tribina te naglasio važnost pravog pristupa u nadolazećim izazovima:
“Nismo ni trenutka sumnjali u navijače. Dapače, 50 puta sam rekao igračima da nema boljeg stadiona i publike koja će sigurno prepoznati ako nas vide ljute i agresivne. Zahvaljujem im na podršci. Ako zanemariš prolaz u Ligi nacija, ovo što se dogodilo je fantastično — pokazatelj kako se mora igrati. Kada igraš protiv ovakvih momčadi, sve ovisi o tome kako se ponašaš i kako pristupiš utakmici. Ako se postavimo kao danas, uz malo sreće možemo ih i pobijediti”, zaključio je hrvatski izbornik, poše Sport Klub.
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