Bilić ljut na suce: "Drugi gol je čisto zaleđe!"

"Žao mi je jer mislim da smo zaslužili minimalno bod. Dobili smo ono što smo tražili od ekipe, a to je reakcija na ono što se dogodilo prije nekoliko dana. Reakcija je bila izvanredna i rekao sam momcima da ovo mora biti naš standard. Kada smo takvi, možemo konkurirati svima, pa i najboljima. Za pobijediti Španjolsku moraš zabiti svoje poluprilike, a oni moraju promašiti. Danas je bilo obrnuto — na poluvrijeme smo trebali ići s dva gola prednosti”, započeo je Bilić.