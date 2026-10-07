Koje dokumente uvijek trebate imati u digitalnom obliku?

Krađa je samo jedan od načina na koji ljudi ostaju bez isprava. Istu štetu mogu napraviti požar, poplava, ucjenjivački program na računalu ili kutija s papirima zagubljena pri selidbi. Nabava novih isprava traje tjednima jer uključuje zahtjeve, ovjere i pristojbe, a skeniranje i pohrana dokumenata u digitalnom obliku stanu u jedno poslijepodne. Važno je i gdje će digitalne kopije stajati, jer skenirana putovnica i liječnički nalazi ne pripadaju u istu mapu s fotografijama s ljetovanja.