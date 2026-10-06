Što se događa tijelu kada uzimate cink i vitamin C zajedno

Kako se godišnja doba mijenjaju i vrijeme postaje hladnije, možda ćete se početi opskrbljivati ​​vitaminom C i cinkom kako biste se pripremili za sezonu prehlada. Iako nijedan od tih nutrijenata ne jamči prevenciju ili izlječenje obične prehlade, istraživanja pokazuju da mogu pomoći u skraćivanju njezina trajanja nakon što se simptomi pojave.