PAZITE NA DOZU
Što se događa tijelu kada uzimate cink i vitamin C zajedno
Jesu li vitamin C i cink korisniji kada se uzimaju zajedno? Nutricionisti objašnjavaju prednosti, ali i na što treba pripaziti.
Kada je riječ o potpori imunitetu i zdravlju kože, cink i vitamin C među prvim su nutrijentima koji nam padaju na pamet. Cink pomaže u radu imunološkog sustava i obnovi tkiva, dok vitamin C jača imunitet i sudjeluje u proizvodnji kolagena, navodi EatingWell.
Budući da dijele određene prednosti, lako je pretpostaviti da bi njihovo istovremeno uzimanje moglo pojačati njihov učinak. No, donosi li kombinacija cinka i vitamina C doista dodatne koristi? I treba li na nešto obratiti pozornost prije nego što ih uvrstite u svoju rutinu uzimanja dodataka prehrani?
Nutricionisti su objasnili potencijalne koristi, preporučene dnevne doze i važne mjere opreza vezane uz istovremeno uzimanje cinka i vitamina C.
Mogu skratiti trajanje prehlade
Kako se godišnja doba mijenjaju i vrijeme postaje hladnije, možda ćete se početi opskrbljivati vitaminom C i cinkom kako biste se pripremili za sezonu prehlada. Iako nijedan od tih nutrijenata ne jamči prevenciju ili izlječenje obične prehlade, istraživanja pokazuju da mogu pomoći u skraćivanju njezina trajanja nakon što se simptomi pojave.
"Istraživanja pokazuju da uzimanje cinka na samom početku prehlade može smanjiti simptome – poput kašlja i začepljenosti nosa – u prosjeku za 2,4 dana", kaže nutricionistica Edwina Clark. Objašnjava da cink sudjeluje u raznim procesima imunološkog sustava te se vjeruje da ometa vezanje i razmnožavanje određenih virusa koji uzrokuju običnu prehladu. Ipak, budući da rezultati ovise o obliku i dozi cinka, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se ti učinci potvrdili.
Vitamin C također može pružiti određeno olakšanje nakon što prehlada nastupi. Clark ističe studije koje pokazuju da uzimanje vitamina C pri prvim znakovima prehlade može smanjiti ozbiljnost simptoma za oko 15 posto. Napominje da vitamin C djeluje kao antioksidans, pomažući u neutralizaciji slobodnih radikala koje proizvode virusi prehlade, dok istovremeno podupire prirodnu obranu organizma.
Iako su ti rezultati ohrabrujući, nema dovoljno dokaza za zaključak da zajedničko uzimanje cinka i vitamina C pruža dodatne koristi u usporedbi s uzimanjem svakog od tih dodataka zasebno. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo može li njihova kombinacija pomoći u skraćivanju trajanja ili ublažavanju simptoma obične prehlade.
Mogu potaknuti zacjeljivanje rana
Kada dođe do oštećenja kože ili drugog tkiva, tijelo aktivira složen sustav obnove koji za sanaciju zahvaćenog područja ovisi o stalnoj opskrbi hranjivim tvarima. Cink i vitamin C dvije su ključne hranjive tvari uključene u taj proces, pri čemu svaka od njih podupire različite faze zacjeljivanja rana. „Vitamin C ključan je za proizvodnju kolagena – strukturnog proteina koji koži daje čvrstoću i pomaže u obnovi oštećenog tkiva – dok cink podupire diobu stanica, sintezu proteina i druge procese uključene u zacjeljivanje rana”, kaže nutricionistica Patricia Bannan.
Istraživanja potvrđuju ulogu obiju hranjivih tvari u obnovi tkiva, osobito kod osoba s kroničnim ranama i vrijedovima (ulkusima).
Koliko vam je cinka i vitamina C potrebno dnevno?
Prije posezanja za dodacima prehrani, važno je znati kolike su dnevne potrebe vašeg tijela za cinkom i vitaminom C.
Što se tiče cinka, Bannan navodi da muškarcima treba 11 miligrama (mg) dnevno, a ženama 8 mg. Tijekom trudnoće preporučeni dnevni unos raste na 11 mg, a tijekom dojenja na 12 mg.
„Kada je riječ o vitaminu C, muškarcima je potrebno 90 mg, a ženama 75 mg dnevno”, kaže Bannan. Dodaje da pušači trebaju dodatnih 35 mg vitamina C dnevno povrh preporučenih količina. Trudnicama je potrebno 85 mg dnevno, dok dojilje trebaju 120 mg dnevno.
Bannan ističe da većina ljudi može unijeti dovoljne količine tih hranjivih tvari putem hrane. Ipak, dodaci prehrani mogu biti korisni za osobe s ograničenom prehranom, problemima s apsorpcijom hranjivih tvari ili povećanim rizikom od nedostatka tih nutrijenata.
Na što treba obratiti pozornost pri uzimanju cinka i vitamina C
„Za većinu zdravih odraslih osoba istovremeno uzimanje cinka i vitamina C općenito je sigurno u preporučenim dozama”, kaže Banan. Međutim, unos količina većih od potrebnih može nositi određene rizike.
Banan upozorava da visoke doze cinka mogu uzrokovati mučninu i želučane tegobe, dok prekomjeran unos vitamina C može dovesti do neugodnih grčeva i proljeva.
„Dugotrajni unos visokih doza cinka – 50 mg ili više – može dovesti do nedostatka bakra, stoga preporučujem uzimanje samo kada je to nužno”, dodaje Clark.
Oprez pri uzimanju dodataka vitamina C savjetuje se i osobama s nasljednom hemokromatozom – stanjem kod kojeg tijelo pohranjuje višak željeza – jer visoke doze mogu dovesti do prekomjernog nakupljanja željeza.
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