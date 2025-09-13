Otkriveno 15 najdražih pjesama Davida Bowieja

Nikoga ne bi trebala iznenaditi činjenica da je David Bowie imao izvrstan glazbeni ukus.
Novi David Bowie Center, koji će se otvoriti u V&A East Storehouseu u Londonu, sadržavat će izložbu u kojoj će, prema pisanju časopisa Rolling Stone, biti i popis Bowiejevih omiljenih pjesama.
Dokument pod nazivom "Memo za radijsku emisiju - popis najdražih ploča" bit će dio postava, prenosi CNN.
To uključuje sljedeće skladbe:
Ralph Vaughan Williams – Fantasia on a Theme by Thomas Tallis
Richard Strauss – Four Last Songs
Alan Freed and His Rock ’N’ Roll Band – Right Now Right Now
Little Richard – True Fine Mama
The Hollywood Argyles – Sho Know a Lot About Love
Miles Davis – Some Day My Prince Will Come
Charles Mingus – Ecclusiastics
Jeff Beck – Beck’s Bolero
Legendary Stardust Cowboy – I Took a Trip on a Gemini Spaceship
The Beatles – Across the Universe
Ronnie Spector – Try Some, Buy Some
Roxy Music – Mother of Pearl
Edgar Froese – Epsilon in Malaysian Pale
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
