ISTANČAN UKUS

Otkriveno 15 najdražih pjesama Davida Bowieja

N1 Info
13. ruj. 2025. 21:52
David Bowie
BRYAN BEDDER / AFP

Nikoga ne bi trebala iznenaditi činjenica da je David Bowie imao izvrstan glazbeni ukus.

Novi David Bowie Center, koji će se otvoriti u V&A East Storehouseu u Londonu, sadržavat će izložbu u kojoj će, prema pisanju časopisa Rolling Stone, biti i popis Bowiejevih omiljenih pjesama.

Dokument pod nazivom "Memo za radijsku emisiju - popis najdražih ploča" bit će dio postava, prenosi CNN.

To uključuje sljedeće skladbe:

Ralph Vaughan Williams – Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Richard Strauss – Four Last Songs

Alan Freed and His Rock ’N’ Roll Band – Right Now Right Now

Little Richard – True Fine Mama

The Hollywood Argyles – Sho Know a Lot About Love

Miles Davis – Some Day My Prince Will Come

Charles Mingus – Ecclusiastics

Jeff Beck – Beck’s Bolero

Legendary Stardust Cowboy – I Took a Trip on a Gemini Spaceship

The Beatles – Across the Universe

Ronnie Spector – Try Some, Buy Some

Roxy Music – Mother of Pearl

Edgar Froese – Epsilon in Malaysian Pale

david bowie

