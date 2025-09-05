David Bowie uoči smrti radio na tajnom projektu, nije bio poznat ni najbližim suradnicima

ANGELA WEISS / AFP

Kada je David Bowie umro 2016. godine, njegov oproštajni dar bio je posljednji album "Blackstar", oblikovan dijagnozom raka i prihvaćanjem smrtnosti. No, u posljednjim mjesecima započeo je i drugi projekt, koji je u svojim bilješkama opisao "mjuziklom 18. stoljeća", objavio je u petak BBC.

Postojanje mjuzikla "Spectator" nije bilo poznato čak ni njegovim najbližim suradnicima, sve dok bilješke nisu otkrivene u njegovoj radnoj sobi 2016. godine. Sada su donirane muzeju V&A, zajedno s ostatkom njegove arhive.

Podijeljen ekskluzivno s BBC-jem, mjuzikl pokazuje Bowiejevu fascinaciju razvojem umjetnosti i satire u Londonu 18. stoljeća, uz priče o kriminalnim bandama i zloglasnom lopovu Jacku Sheppardu.

Da je bio dovršen, mjuzikl bi ostvario jednu od Bowiejevih cjeloživotnih ambicija.

"Od samog početka, stvarno sam želio pisati za kazalište. Pretpostavljam da sam mogao jednostavno pisati za kazalište u svojoj dnevnoj sobi, ali mislim da je namjera uvijek bila imati prilično veliku publiku", rekao je Bowie 2002. godine u intervjuu za BBC Radio 4.