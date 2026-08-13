Vodostaj Dunava pao do kritične razine, Mađarska gradi branu za nuklearku

Brana će biti izgrađena od oko 185.000 kubičnih metara kamena. Prema Magyarovim riječima, mađarski vojnici rade danonoćno na izgradnji, koja bi trebala biti dovršena u sljedeća četiri tjedna. Očekuje se da će to podignuti vodostaj Dunava za 1,2 metra ispred sustava za hlađenje elektrane Paks.