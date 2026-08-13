Građani Gospića testirali krv na PFAS: "Ne možemo čekati da vječne kemikalije uđu u pitku vodu"

Vjekoslav Bušić iz inicijative „Gospić je naš dom“ komentirao je za N1 nalaze Zavoda za javno zdravstvo prema kojima je voda iz vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna. Istaknuo je da zbog toga nema razloga za širenje panike, ali upozorio da se time ne smije zaključiti da je problem onečišćenja riješen.