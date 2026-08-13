BUŠIĆ IZ "GOSPIĆ JE NAŠ DOM"
Građani Gospića testirali krv na PFAS: "Ne možemo čekati da vječne kemikalije uđu u pitku vodu"
Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ traži hitnu sanaciju opasnog otpada i trajni monitoring vode, tla i drugih izvora mogućeg onečišćenja, a Vjekoslav Bušić u Pregledu dana na N1 najavio novi prosvjed u Zagrebu.
Vjekoslav Bušić iz inicijative „Gospić je naš dom“ komentirao je za N1 nalaze Zavoda za javno zdravstvo prema kojima je voda iz vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna. Istaknuo je da zbog toga nema razloga za širenje panike, ali upozorio da se time ne smije zaključiti da je problem onečišćenja riješen.
„Voda iz pipe je još uvijek zdravstveno ispravna. Zato u tom dijelu ne treba širiti paniku, ali zdravstvena ispravnost vode u vodovodu ne smije biti trenutak kada ćemo prestati djelovati“, rekao je Bušić.
Podsjetio je na nalaze vještaka prema kojima je onečišćenje na područjuGospića, oko odlagališta opasnog i ilegalnog otpada na Sodolima, prodrlo u podzemne vode. Na jednom je uzorku vode utvrđena i dvostruko veća količina određenog onečišćujućeg spoja od propisane vrijednosti.
'Moramo spriječiti da dođu PFAS čestice u pitku vodu'
Bušić je naglasio da činjenica da je voda u vodoopskrbnom sustavu trenutačno ispravna ne znači da nema razloga za oprez. Prema njegovim riječima, onečišćenje se može širiti kroz tlo, podzemne vode i zrak, zbog čega smatra da je potrebno što prije krenuti sa sanacijom.
„Mi moramo spriječiti da dođe do utvrđivanja PFAS-a u pitkoj vodi, u vodoopskrbnim cijevima za ljudsku uporabu. Ako jednog dana utvrdimo da je PFAS došao u pitku vodu, onda je prekasno i posljedice više nećemo moći ispraviti“, kazao je.
Dodao je da su nakon objave nalaza građani pozvani na uzorkovanje vode iz bunara i drugih izvora kojima se koriste za piće, poljoprivredu ili napajanje životinja.
„Upravo zbog tih razloga potrebna je hitnost. Ako ne krenemo sa sanacijom, dolazimo u opasnost da se onečišćenje i dalje proširi, a onda nikad ne znamo gdje će to onečišćenje podzemne vode završiti“, rekao je.
Očekuje poteze nakon sjednice saborskog odbora
O problemu će se govoriti i na sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša, na kojoj bi trebali sudjelovati predstavnici vlasti i oporbe te ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
Bušić smatra da je građanski pritisak imao važnu ulogu u tome da se dođe do podataka o vrsti i količini otpada te da oni budu dostupni javnosti.
„Dalje očekujemo zapravo da se napokon shvati da je sanacija na ovom području hitna. Žao mi je što smo izgubili više od dvije godine“, rekao je.
Prema njegovim riječima, dio podataka o otpadu postoji još od 2024. godine, a inicijativa je tijekom proteklog razdoblja više puta tražila njihovu objavu.
„Mi ne želimo u budućnosti da se bilo koje analize vrše kao sredstvo saniranja političke štete, već da se na ovom području uspostavi trajni monitoring na sve izvore pitke vode“, rekao je Bušić.
Traži da se redovito analiziraju voda i tlo te prati prisutnost opasnih tvari koje su utvrđene u dosadašnjim nalazima. Smatra i da bi nakon uklanjanja otpada trebalo provoditi dugoročno praćenje mogućih posljedica.
Čekaju rezultate ispitivanja krvi
Bušić je govorio i o ispitivanju krvi građana na PFAS spojeve. U ispitivanju je sudjelovalo sedam građana Gospića, a uzorci su prikupljeni i od građana iz drugih dijelova Hrvatske te nekoliko europskih zemalja.
Rezultati još nisu poznati, a Bušić očekuje da bi mogli biti dostupni kroz mjesec ili dva. Objasnio je da obrada traje dulje jer se za svakog ispitanika prikupljaju podaci o području na kojem živi i vrsti mogućeg onečišćenja kojem je izložen.
„Nadamo se najboljemu, da nije došlo do onečišćenja naše krvi jer cilj ove inicijative, cilj građana Gospića nije širiti paniku, upravo suprotno“, kazao je.
Istaknuo je da je cilj inicijative upozoriti na postojeće nalaze i spriječiti daljnje širenje onečišćenja.
Najavljen novi prosvjed u Zagrebu
Bušić je na kraju potvrdio da inicijativa priprema novi prosvjed u Zagrebu. Kaže da su na nastavak građanskog pritiska odlučili jer smatraju da se problem ne može rješavati tempom koji bi mogao značiti višegodišnje čekanje.
Osvrnuo se i na usporedbe s ranijim slučajevima sanacije otpada u Hrvatskoj, istaknuvši da Gospić i Ličko-senjska županija ne mogu čekati desetljećima.
„Gospić zbog ovog, i Ličko-senjska županija i svi oni ostali dijelovi Hrvatske koji će biti ugroženi ovim našim odlagalištem, ne mogu čekati 20 godina“, rekao je.
Smatra da dosadašnja iskustva pokazuju koliko odgađanje sanacije može biti skupo, uključujući i troškove koje je Hrvatska morala plaćati zbog neispunjavanja obveza.
„Ne možemo prihvatiti takve umirujuće riječi da nešto što se saniralo 20 godina, da će se tako sanirati u Gospiću“, poručio je Bušić.
Dodao je da je cilj inicijative da se problem riješi stručnom, brzom i učinkovitom sanacijom, a ne političkim prepucavanjima.
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