nije sve kako izgleda
FOTO / Zovu ga rajem na Zemlji: Turisti opsjedaju ovaj biser koji ima jedan veliki nedostatak
Tirkizna voda, termalni bazeni i bujno zelenilo stvaraju prizor koji posjetiteljima oduzima dah.
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Samo nekoliko sati vožnje od Ciudad de Méxica, u planinskom dijelu savezne države Hidalgo, krije se Grutas de Tolantongo. Mjesto je poznato po tirkiznoj rijeci, dubokom zelenom kanjonu i toploj vodi koja izvire izravno iz stijena. Zahvaljujući neobičnoj kombinaciji prirodnih ljepota postalo je jedno od najpopularnijih izletišta u ovom dijelu Meksika.
Ime mjesta ponajprije je povezano sa špiljama jer španjolska riječ grutas upravo znači špilje. One su bile i polazište za razvoj turizma na ovom području. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća počele su se uređivati staze koje su povezale špilje, slapove i rijeku te posjetiteljima omogućile lakše istraživanje okolice, piše Metropolitan.
Podsjeća na vodeni park usred planina
Turistička ponuda poslije se znatno proširila. Devedesetih godina izgrađeni su prvi restorani i hoteli, a sredinom prvog desetljeća novog tisućljeća uslijedila je još intenzivnija gradnja. Zbog brojnih turističkih sadržaja Tolantongo danas više nije samo prirodna znamenitost, nego na pojedinim mjestima podsjeća na veliki vodeni park usred planina.
Najviše posjetitelja privlače mali termalni bazeni, poznati kao pozas, raspoređeni po strmoj padini. Ispunjeni su ugodno toplom vodom, a kupači mogu uživati u pogledu na okolni kanjon. Upravo su ti bazeni najčešći motiv fotografija Tolantonga na društvenim mrežama i turističkim stranicama, piše Dnevnik.hr.
Nije sve onako kako izgleda
Međutim, fotografije mogu stvoriti pomalo pogrešnu predodžbu o ovom mjestu. Na njima bazeni često izgledaju mirno, gotovo prazno i okruženo netaknutom prirodom. U stvarnosti Tolantongo nije tih i osamljen kutak, pa posjetitelji koji očekuju potpuni mir i privatnost usred divljine po dolasku mogu ostati prilično iznenađeni.
Mjesto je, naime, iznimno popularno među lokalnim stanovništvom, posebice među meksičkim obiteljima. U razdobljima najveće posjećenosti atmosfera je stoga vrlo živahna i više podsjeća na posjet vodenom parku nego na opuštanje u osamljenim prirodnim termama.
Najveće su gužve vikendom, kada ovo područje posjećuje velik broj ljudi. Čak se i radnim danima broj posjetitelja osjetno povećava kako se približava podne. Ranim dolaskom ipak postoji veća mogućnost da se barem nakratko doživi mirna atmosfera kakvu često prikazuju promotivne fotografije.
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