FOTO / Zovu ga rajem na Zemlji: Turisti opsjedaju ovaj biser koji ima jedan veliki nedostatak

Samo nekoliko sati vožnje od Ciudad de Méxica, u planinskom dijelu savezne države Hidalgo, krije se Grutas de Tolantongo. Mjesto je poznato po tirkiznoj rijeci, dubokom zelenom kanjonu i toploj vodi koja izvire izravno iz stijena. Zahvaljujući neobičnoj kombinaciji prirodnih ljepota postalo je jedno od najpopularnijih izletišta u ovom dijelu Meksika.