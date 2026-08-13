ekološka katastrofa u gospiću
Bosanac: "Slučaj Gospić" već je stigao do Europske unije, prvenstveno zahvaljujući građanima
Zastupnik u Europskom parlamentu stranke Možemo! Gordan Bosanac gostovao je u Novom danu kod naše Hanan Nanić te komentirao situaciju s ilegalnim otpadom u Gospiću.
Bosanac je još u lipnju, prije nego je šira javnost postala upoznata sa situacijom u Gospiću, na testiranje na PFAS spojeve u Bruxelles poslao sedmero stanovnika gospićkog područja koji žive u blizini odlagališta.
"Tema PFAS-a je velika tema u Europskoj uniji, u našem Europskom parlamentu, pogotovo u mojoj grupaciji Zeleni, gdje mi pokušavamo napraviti dodatni pritisak na Europsku komisiju da u narednom periodu puno ozbiljnije shvati štetnost i opasnost PFAS spojeva. Da proširi listu onih spojeva koje treba zabraniti, pogledati koji su to gornji kriteriji kad PFAS postane štetan za ljudsko zdravlje. Tu se vodi jedna velika bitka između građana EU i jednog dijela poslovnog sektora koji se bori protiv toga da PFAS bude prepoznat kao štetan broj, jer ga ima u velikim ambalažama", rekao je.
Dodao je da se koristi da na stol dođe naoko svjež proizvod, a zapravo se radi o zagađenim proizvodima. Naglasio je da je grupacija Zeleni napravila paneuropsko istraživanje gdje su pozvali ljude iz EU koji su bili izloženi PFAS-u. Javilo im se sedmero građana Gospića, kojima je u Bruxellesu testirana krv. Pojasnio je da oni ne gledaju koliko je PFAS-a u vodi ili zemlji, već koliko je on već kontaminirao ljude. Rezultate istraživanja, kaže, očekuje koncem ovog ili početkom idućeg mjeseca.
Naglasio je da je "slučaj Gospić" već stigao do Europske unije, prvenstveno zahvaljujući građanima Gospića. Inicijativa "Gospić je naš dom" uputila je predstavku Odboru Europskog parlamenta, čiji je i on član. Predstavka je stigla ovog ljeta i ona, kazao je, ide u hitnu proceduru i na dnevni red će doći u listopadu. Bosanac kaže da se nada da neće doći do blokade ostalih hrvatskih europarlamentaraca jer se radi o jako važnoj temi.
Bosanac navodi da se posljednjih dana čuo sa slovenskim i talijanskim kolegama, koje zanima što se događalo s njihove strane. "Ovo je uistinu jedna nevjerojatna situacija koja je problem prvenstveno hrvatske Vlade Andreja Plenkovića, koji je sa svojom press konferencijom pokazao koliko je izgubio kontrolu nad ovom zemljom i nad upravljanjem odlaganjem otpada", rekao je.
"Talijanske i slovenske kolege rekle su mi da će provjeriti što se događalo s njihove strane i kako je moguće da se ovakav transnacionalni ekološki zločin dogodi na teritoriju Europske unije unatoč svom zakonodavstvu i koje bi se trebalo provoditi u zemljama članicama", dodao je.
Govoreći o tome tko je u ovom slučaju zakazao, Bosanac je rekao vidimo da se radi o sustavnom problemu, jer se ne radi samo o Gospiću. Najavio je da će njegovi kolege iz Možemo! i SDP-a danas održati konferencije za medije na osam lokacija diljem Hrvatske. "To pokazuje da se problem ilegalnog otpada, neznanja, neupravljanja odlaganjem otpada je problem sustava, odnosno problem Vlade Andreja Plenkovića koja nije izgradila institucije koje se mogu nositi s ovim problemom", rekao je.
Podsjetio je da postoje ozbiljne optužbe za korupciju vezane za ovaj slučaj te da se spominje i ime bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. "To je sve jedan miks koji pokazuje da je došlo do velikih problema u politikama odlaganjem otpada u Hrvatskoj", poručio je.
Naglasio je da će se Europska komisija morati očitovati o tome što se tamo desilo te da će postavljati pitanja nadležnim institucijama u Hrvatskoj.
Istaknuo je da se u politikama gospodarenja otpadom "lijepo vidi" koliko industrija i privatni kapital dobivaju prednost ispred zaštite ljudi i općeg dobra.
Kazao je da je hrvatsko zakonodavstvo usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije, ali, kaže, neke stvari možemo poboljšati, kao što je uvođenje ekocida u Kazneni zakon. "Ovo bi bila poruka svima da pokušamo što bolje i kvalitetnije raditi na zakonodavstvu, ali ne samo na načelnim zakonima nego i podzakonskim aktima", poručio je Bosanac.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare