Bosanac: "Slučaj Gospić" već je stigao do Europske unije, prvenstveno zahvaljujući građanima

Dodao je da se koristi da na stol dođe naoko svjež proizvod, a zapravo se radi o zagađenim proizvodima. Naglasio je da je grupacija Zeleni napravila paneuropsko istraživanje gdje su pozvali ljude iz EU koji su bili izloženi PFAS-u. Javilo im se sedmero građana Gospića, kojima je u Bruxellesu testirana krv. Pojasnio je da oni ne gledaju koliko je PFAS-a u vodi ili zemlji, već koliko je on već kontaminirao ljude. Rezultate istraživanja, kaže, očekuje koncem ovog ili početkom idućeg mjeseca.