USS Abraham Lincoln
Potpuni kaos u američkoj vojsci: Mornari skaču s nosača aviona, nedostaje hrane, moral na dnu...
Mornari na USS Abraham Lincolnu suočavaju se s psihičkim problemima zbog produljene misije na Bliskom istoku
Oglas
Boravak nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln produljen je nakon što je predsjednik Donald Trump započeo rat s Iranom. Kraju misije zasad se ne nazire kraj, piše Huffington Post.
Mornari i marinci na američkom nosaču zrakoplova USS Abraham Lincoln navodno se suočavaju s ozbiljnim psihičkim problemima zbog produljene misije na Bliskom istoku.
U nekim slučajevima mornari su pokušali skočiti s broda u pokušaju samoubojstva, navodi se u dva nova izvješća.
Annabelle Loma rekla je za Military Times da je njezin suprug jedan od pripadnika vojske koji su pokušali skočiti s nosača zrakoplova.
„Uplašen je“, rekla je Loma. „Misli da će biti nečasno otpušten iz vojske i da je samo zato što je potpuno izgorio njegova 13-godišnja karijera uništena, tek tako. To nije pošteno, to nije u redu. To nije nešto o čemu bi se sada trebao brinuti.“
USS Abraham Lincoln krenuo je na misiju 21. studenoga, a povratak se očekivao u svibnju. Međutim, nakon što je predsjednik Donald Trump u veljači započeo rat s Iranom, nosač zrakoplova ostao je u regiji kako bi pružao potporu borbenim operacijama. Datum njegova povratka još nije određen.
Prema izvješću Military Timesa, zabilježena su najmanje još dva slučaja u kojima su članovi posade pokušali skočiti s broda.
Prošlog tjedna nekoliko članova obitelji pripadnika posade sastalo se u San Diegu s vršiteljem dužnosti ministra mornarice Hungom Caom kako bi razgovarali o krizi mentalnog zdravlja s kojom se suočavaju njihovi najbliži.
Jedna supruga rekla je da je od muža dobila poruku u kojoj je napisao kako se „nada da se sutra neće probuditi“, izvijestio je Stars and Stripes.
Razgovori s aktivnim pripadnicima mornarice i članovima njihovih obitelji, kao i deseci javno dostupnih komentara i objava članova posade na društvenim mrežama, opisuju mornare koji se bore s iscrpljenošću i padom morala. Spominju se i suicidalne misli te najmanje jedan slučaj u kojem je član posade spriječen da skoči s broda.
Obitelji upozoravaju i na probleme s hranom i osnovnim životnim uvjetima na nosaču.
„Hrane je očito nedostajalo“, rekla je za MS NOW Nicole Conrad, čiji je sin mornar na USS Abraham Lincolnu. „Rekao mi je da je bilo razdoblja kada bi dobio samo pola šalice riže i dvije tortilje.“
Obitelji koje su razgovarale s MS NOW-om navele su i da su im njihovi bližnji govorili o dugim razdobljima bez tople vode za tuširanje, nefunkcioniranju praonica rublja te nestašici osnovnih potrepština poput paste za zube i sapuna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas