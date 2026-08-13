Radojčić objavila tko sve dolazi u petak u Gospić: Stiže i Turudić, moglo bi potrajati

"Javno saslušanje se razlikuje od uobičajene sjednice Odbora, u javnom saslušanju je cilj da dobijemo odgovore na sve propuste koje smo primijetili... Ovako će svi oni doći sutra i ne znamo hoće li se javno saslušanje uopće održati ili će biti argument da su sada ljudi imali prilike pitati”, kazala je Radojčić.