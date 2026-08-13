golemi redovi
VIDEO / Kaos na europskim aerodromima: Nakon gužvi u Tivtu, snimke iz Milana pokazuju novi kolaps
Ljetna sezona donijela je velike gužve na europskim aerodromima. Putnici se ovih dana suočavaju s dugim redovima i višesatnim čekanjem, kako pri ulasku tako i pri izlasku iz pojedinih zemalja.
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Početkom kolovoza društvenim mrežama proširile su se snimke s aerodroma u Tivtu, gdje su brojni putnici negodovali zbog organizacije i sporog prolaska kroz kontrolu. Rezultat su bile goleme gužve i prizori prepunih terminala.
Samo nekoliko dana kasnije slične scene zabilježene su i na milanskom aerodromu Malpensa. Na snimci objavljenoj 8. kolovoza vidi se veliki broj putnika koji čekaju u redovima, uz poruku: "Pokušajte napustiti Milano", piše Nova.rs.
Za gužve u Italiji dodatni razlog je i Ferragosto, jedan od najvažnijih ljetnih blagdana u toj zemlji. Obilježava se 15. kolovoza, no za mnoge Talijane Ferragosto nije samo jedan dan, već razdoblje koje označava vrhunac ljetnih godišnjih odmora.
U to vrijeme milijuni ljudi kreću prema obali, planinama i turističkim destinacijama, dok se veliki gradovi postupno prazne. Mnoge tvrtke, trgovine i ugostiteljski objekti zatvaraju se ili rade prema izmijenjenom radnom vremenu.
Ferragosto ima korijene još u razdoblju Rimskog Carstva, a danas se poklapa s katoličkom svetkovinom Velike Gospe. Talijanima tradicionalno predstavlja vrhunac ljeta – vrijeme za odmor, druženje s obitelji i prijateljima, odlazak na more te duge zajedničke ručkove.
Zbog toga se upravo oko 15. kolovoza na prometnicama, željezničkim postajama i aerodromima diljem Italije stvaraju velike gužve.
Ipak, prizori s europskih aerodroma posljednjih tjedana pokazuju da Ferragosto nije jedini razlog. Ljetna turistička sezona ponovno je donijela golem broj putnika, a redovi na terminalima postali su gotovo svakodnevni prizor.
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