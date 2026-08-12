ŠTO KLIMA POKUŠAVA REĆI?
Ne ignorirajte ove zvukove iz klima-uređaja: Mogu najaviti skup kvar
Neobični zvukovi koje klima-uređaj proizvodi tijekom vrućih ljetnih dana mogu biti prvi znak kvara koji ne bi trebalo zanemariti.
Tijekom vrućih ljetnih dana klima-uređaj jedan je od najopterećenijih kućanskih uređaja. Dok radi tiho i bez poteškoća, rijetko tko razmišlja o njegovu održavanju. Ipak, pojava neuobičajenih zvukova može biti prvi znak da s uređajem nešto nije u redu.
Mnogi vlasnici klima-uređaja neobične zvukove pripisuju starosti uređaja ili činjenici da tijekom visokih temperatura radi gotovo neprekidno. No pojedini zvukovi mogu upozoravati na kvar koji bi, ako se zanemari, mogao rezultirati znatno skupljim popravkom ili potpunim prestankom rada uređaja.
Pucketanje i zveckanje mogu upućivati na mehanički problem
Ako se iz unutarnje ili vanjske jedinice čuju pucketanje, lupanje ili izraženo zveckanje, uzrok može biti bezazlen, ali i ozbiljniji, piše Klix.ba.
Primjerice, u ventilator vanjske jedinice može dospjeti list, grančica ili neki drugi predmet, zbog čega se tijekom rada čuje udaranje. Metalni zvukovi, međutim, mogu biti posljedica i labavih dijelova, oštećenih lopatica ventilatora ili problema s kompresorom.
Ako se takav zvuk pojavio iznenada i ne prestaje, nije preporučljivo nastaviti koristiti uređaj dok se ne utvrdi njegov uzrok.
Škripanje i zviždanje ne treba ignorirati
Visok i prodoran zvuk, poput škripanja ili cviljenja, često dolazi od pokretnih dijelova uređaja.
Jedan od mogućih uzroka su istrošeni ležajevi motora ventilatora. Kod određenih, posebno starijih sustava, sličan zvuk može nastati i zbog istrošenog ili labavog pogonskog remena.
Problem koji u početku može djelovati bezazleno s vremenom može uzrokovati ozbiljnije oštećenje ventilatora i gubitak funkcije hlađenja.
Glasno zujanje može biti znak električnog problema
Blago zujanje tijekom rada klima-uređaja uglavnom nije razlog za zabrinutost. Problem nastaje kada uređaj počne proizvoditi neuobičajeno glasno, nepravilno ili isprekidano zujanje.
U takvom slučaju moguće je da postoji problem s kondenzatorom, električnim kontaktima ili nekom drugom komponentom sustava.
Budući da je riječ o električnim dijelovima, takve kvarove ne bi trebalo pokušavati popravljati samostalno. Osim mogućnosti skupljeg kvara, postoji i sigurnosni rizik.
Šištanje može upućivati na problem s protokom zraka
Šištanje iz klima-uređaja ne mora uvijek značiti ozbiljan kvar. Jedan od mogućih uzroka je prljav filter koji otežava protok zraka.
Prvi je korak zato provjeriti i očistiti filter prema uputama proizvođača. Ako se zvuk nastavi i nakon čišćenja, moguće je da postoji ozbiljniji problem.
Jedan od uzroka može biti curenje rashladnog sredstva. Osim neobičnog zvuka, takav problem često prati i slabije hlađenje, zbog čega uređaj radi dulje, a prostor se teže rashlađuje.
Ako čujete klokotanje, provjerite odvod kondenzata
Klokotanje ili zvuk sličan protjecanju vode često su povezani s odvodom kondenzata.
Tijekom rada klima-uređaj izvlači vlagu iz zraka, a voda se odvodi kroz odvodnu cijev. Ako se cijev začepi prljavštinom, algama ili drugim naslagama, voda se može početi zadržavati u sustavu.
Osim neobičnog zvuka, tada se može pojaviti i curenje vode iz unutarnje jedinice. Ako se problem zanemari, vlaga može oštetiti zidove, pod ili namještaj.
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