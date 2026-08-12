Poruka Vladi iz Dalmacije: "Šaljemo Vam pozdrave iz Dugog Rata. Podrška Ličanima!"

U objavi se podsjeća na problem troske koja je ostala na prostoru nekadašnje tvornice ferolegura Dalmacija. Prema navodima iz priloga Provjerenog od prije dvije godine, investitor koji je kupio prostor bivše tvornice bez dozvola je eksploatirao trosku, odnosno materijal koji je ostao nakon proizvodnje, uz tvrdnju da nije riječ o opasnom materijalu. Troska do danas nije sanirana.