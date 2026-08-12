BRDO TROSKE
Poruka Vladi iz Dalmacije: "Šaljemo Vam pozdrave iz Dugog Rata. Podrška Ličanima!"
Dok traje rasprava o ilegalno odloženom otpadu u Gospiću, iz Dugog Rata podsjećaju na višegodišnji problem troske na prostoru bivše tvornice ferolegura.
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Povod je objava Facebook zajednice Dugi Rat - Croatia, koja je uz fotografije i isječke iz priloga emisije Provjereno Nove TV 2024. poslala poruku Vladi i pružila podršku stanovnicima Like u njihovoj borbi protiv otpada.
"Šaljemo Vam pozdrave iz Dugog Rata!
Šaljemo i podršku svim Ličanima u borbi protiv otpada!", napisali su.
U objavi se podsjeća na problem troske koja je ostala na prostoru nekadašnje tvornice ferolegura Dalmacija. Prema navodima iz priloga Provjerenog od prije dvije godine, investitor koji je kupio prostor bivše tvornice bez dozvola je eksploatirao trosku, odnosno materijal koji je ostao nakon proizvodnje, uz tvrdnju da nije riječ o opasnom materijalu. Troska do danas nije sanirana.
Dugi Rat na problem upozorava godinama. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na svojim stranicama i dalje vodi sanacijski program tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura Dugi Rat, a lokacija je u službenim dokumentima označena kao crna točka.
Prema podacima iz sanacijskog programa Ministarstva, proizvodni otpad, uključujući trosku, na području tvornice nastajao je desetljećima. U dokumentu se navodi da je ukupno odbačeno oko 1,67 milijuna kubičnih metara troske i drugih materijala.
Općina Dugi Rat navodila je i da je riječ o oko 257.000 tona ilegalno deponiranog otpada koji je nastao nakon eksploatacije troske 2011. godine.
Prema prilogu Provjerenog, država je zbog eksploatacije tužila tvrtku, dok je tvrtka tužila državu zbog osporavanja dijela kupljenog zemljišta. U međuvremenu je sklopljena nagodba, a najavljena je i sanacija lokacije.
Problem je, međutim, dodatno otvoren zbog različitih nalaza o karakteristikama troske. Dok su ranije analize, prema navodima iz priloga, upućivale na to da je riječ o opasnom materijalu, novije analize pokazale su suprotno. Zbog toga su stanovnici, kako se navodi u objavi, zabrinuti zbog toga kako će izgledati buduća sanacija.
Općina Dugi Rat ranije je objavila da se sanacija šljake na prostoru bivše tvornice napokon pomiče s mrtve točke. Tada je najavljeno da bi radovi trebali početi tijekom 2025. godine, uz sredstva osigurana zalogom na nekretninama operatora u iznosu od pet milijuna eura, dok je Institut Ruđer Bošković trebao provesti dodatna ispitivanja troske.
U svojoj objavi zajednica Dugi Rat - Croatia problem povezuje s aktualnim slučajem u Gospiću i poziva na oprez pri rješavanju pitanja otpada.
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Dugi Rat i dalje navodi među lokacijama na kojima se provode aktivnosti povezane sa sanacijom crnih točaka, dok se na istom popisu nalaze i lokacije onečišćene ilegalno odloženim otpadom, među njima Gospić i Pazin, navodi se u prilogu Provjerenog.
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