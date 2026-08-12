SPOMEN PARK U ŠUJICI
Ivić Pašalić: Ponavljajte djeci da su ovu Hrvatsku stvorili HV, Franjo Tuđman i Gojko Šušak
U Šujici kod Tomislavgrada u srijedu je otvoren Spomen park te spomen-obilježje stanovnicima toga mjesta poginulima za domovinu, a svečanosti je kao izaslanik hrvatskog premijera Andreja Plenkovića nazočio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
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"Republika Hrvatska nastavit će snažno podupirati Hrvate u Bosni i Hercegovini i njegovati povezanost hrvatskoga naroda s obje strane granice“, objavio je Grlić Radman na društvenim mrežama.
Ispred Hrvatskog doma "Stjepan Radić“ gdje je izgrađeno spomen obilježje i spomen park okupili su se brojni mještani i gosti kako bi odali počast svim Šujičanima koji su položili živote za domovinu.
Pašalić: Nemojte se umoriti...
Okupljenima se obratio i Ivić Pašalić, potpredsjednik Zaklade dr. Franjo Nevistić koji je istaknuo kako je ovaj spomenik važan podsjetnik svima koji su dali život za domovinu.
"Ovu Hrvatsku je stvorila hrvatska vojska, ali na čelu sa svojim zapovjednikom i predsjednikom Republike Hrvatske dr. Franjom Tuđmanom i njegovim prvim suradnikom Gojkom Šuškom. Molim vas, nemojte se umoriti to svojoj djeci ponavljati", rekao je Pašalić kako prenose lokalni mediji.
Grlić Radman je prije Šujice posjetio lokalitet Korićine, gdje je pred spomen obilježjem zajedno s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto i hrvatskim braniteljima odao počast poginulim hrvatskim braniteljima.
"Njihova žrtva trajno nas obvezuje na zahvalnost, poštovanje i čuvanje uspomene na njih“, poručio je Grlić Radman.
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