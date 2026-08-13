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VIDEO / Olimpijski skateboarder izveo spektakularan skok tijekom pomrčine: "Potez mog života"
Španjolski olimpijski skateboarder Danny León izveo je spektakularan skok tijekom pomrčine Sunca, tempirajući trik upravo u trenutku kada je Mjesec prolazio ispred Sunca.
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Danny León snimku impresivnog pothvata podijelio je na svojim profilima na društvenim mrežama, nazvavši ga „potezom svog života“.
This skateboard trick may never be eclipsed.— Brick Suit (@Brick_Suit) August 13, 2026
Danny León, a Spanish Olympic skateboarder, set up this shot and landed it during today's eclipse in Spain.
Perfect planning! pic.twitter.com/D6A6JQAFWj
Video postao viralan: prikupio više od pet milijuna lajkova
Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama i izazvala lavinu reakcija korisnika. Video je prikupio više od pet milijuna lajkova, a mnoge je oduševila preciznost kojom je španjolski skateboarder uskladio svoj skok s rijetkim astronomskim prizorom.
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