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viralna snimka

VIDEO / Olimpijski skateboarder izveo spektakularan skok tijekom pomrčine: "Potez mog života"

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13. kol. 2026. 08:12
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screenshot danny leon pomrčina
Screenshot (X)

Španjolski olimpijski skateboarder Danny León izveo je spektakularan skok tijekom pomrčine Sunca, tempirajući trik upravo u trenutku kada je Mjesec prolazio ispred Sunca.

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Danny León snimku impresivnog pothvata podijelio je na svojim profilima na društvenim mrežama, nazvavši ga „potezom svog života“.

Video postao viralan: prikupio više od pet milijuna lajkova

Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama i izazvala lavinu reakcija korisnika. Video je prikupio više od pet milijuna lajkova, a mnoge je oduševila preciznost kojom je španjolski skateboarder uskladio svoj skok s rijetkim astronomskim prizorom.

Teme
astronomski prizor danny león društvene mreže skejtanje viralni video

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