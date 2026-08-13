Prekinut će godišnji odmor?
Milanović razmatra sazivanje izvanredne sjednice Sabora
Ako predsjednik Republike sljedećih dana odluči prekinuti godišnji odmor zastupnika zbog opasnog otpada u Lici, obveza bi mu bila formulirati zaključak o točki dnevnog reda izvanredne sjednice.
Oglas
Parlamentarna većina sastala se u utorak, zbila redove, a premijer Andrej Plenković pokušao je umiriti javnost.
S druge strane, oporba planira sastanak u petak u Gospiću na marginama sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Ali na tom sastanku koji je sazvao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, vjerojatno neće biti predstavnika Mosta.
Kako za Novi list piše Dražen Ciglenečki, Most je sam odlučio da neće imati posla s ostatkom oporbe. Već su napisali vlastiti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi i poslali ga zastupničkim klubovima.
"Most je prvi izašao s idejom o glasovanju o nepovjerenju Vladi, oporba zajednički djeluje. No, oni su krenuli svojim smjerom i žele gurati tu svoju koalicijsku priču, što je u redu, ali nema smisla da mi sada idemo na nekakav njihov sastanak", rekao je za Novi list, Nikola Grmoja.
Ako Most ili oporba uspiju prikupiti dovoljno potpisa za raspravu o nepovjerenju Vladi, ona bi, u najboljem slučaju na dnevnom redu mogla biti prvog dana jesenskog zasjedanja parlamenta, odnosno 13. rujna. Kako je rok za glasovanje mjesec dana, o Vladi bi se u Saboru moglo izjašnjavati tek sredinom listopada, do kad će i javnost izgubiti interes za ovu temu.
Onaj tko bi to mogao promijeniti je predsjednik Zoran Milanović prijedlogom za sazivanje izvanredne sjednice s jednom točkom dnevnog reda - glasovanjem o nepovjerenju Vladi.
U SDP-u kažu da neće pozvati predsjednika da predloži izvanrednu sjednicu, ali bi to mogli napraviti neki drugi oporbeni čelnici koji posljednjih dana javno prozivaju Milanovića da ne bude pasivan.
Kako Novi list neslužbeno doznaje u Uredu predsjednika ipak se razmatra o sazivanju izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Ali ne zbog glasovanja o nepovjerenju vladi, već posvećenu konkretnom problemu - ilegalnom odlaganju otpada u Lici. Kao što je to bilo 2023. godine kad je sazvana zbog dugotrajnog štrajka zaposlenih u pravosuđu.
Odluku o tome mogao bi donijeti u sljedećih nekoliko dana.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas