"Most je prvi izašao s idejom o glasovanju o nepovjerenju Vladi, oporba zajednički djeluje. No, oni su krenuli svojim smjerom i žele gurati tu svoju koalicijsku priču, što je u redu, ali nema smisla da mi sada idemo na nekakav njihov sastanak", rekao je za Novi list, Nikola Grmoja.