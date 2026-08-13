EKOLOŠKA KATASTROFA
Orešković o otpadu u Gospiću: Provjerava li SOA ono što se među građanima šuška?
Saborska zastupnica DOSIP-a Dalija Orešković objavila je na Facebooku status u kojemu je prozvala HDZ i premijera Andreja Plenkovića zbog problema s otpadom u Gospiću i Hrvatskoj.
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Saborska zastupnica Dalija Orešković otvorila je pitanje kako je otpad koji se, kako tvrdi HDZ-ova ministrica, ne može zbrinuti u europskim odlagalištima i spalionicama uopće dospio u Hrvatsku.
"Kako je otpad koji se u Europi nema gdje zbrinuti, uopće ušao u Hrvatsku?", upitala je Orešković.
Navodi da se otpad, koji prema riječima ministrice "ne želi primiti niti jedno od šezdesetak odlagališta i spalionica u Europi", nalazi u poderanim vrećama izloženim suncu, vjetru, snijegu i kiši, i to godinama.
"Dok Gospićani udišu to što im zrak iz Silosa donosi, dok mjesta nizvodno od Gospića piju ono što se u vodi već otopilo, dok se u hrani talože opasne čestice, HDZ građanima poručuje da ne budu histerični", napisala je.
'Provjerava li SOA ono što se među građanima šuška?'
Orešković pritom ističe da problem, kako navodi, nije ograničen samo na nekoliko desetaka vreća ili 37.000 tona otpada na lokaciji Silosa.
"Da ne bi bilo zabune, ne radi se samo o ovih nekoliko desetaka vreća, pa čak niti o 37 000 tona s lokacije Silosa. Isti takav otpad, iz istih izvora, iskrcan je na gradskom odlagalištu smeća Rakitovac u znatno većim količinama, kao i na brojnim drugim lokacijama", tvrdi.
U objavi postavlja i pitanja o kontroli ulaska otpada u Hrvatsku, kao i o tvrtkama koje ga uvoze.
"Granična kontrola nekoliko tisuća kamiona? Carinska kontrola? Licence tvrtki koje uvoze medicinski, industrijski i razni drugi otpad u državu koja ne odvaja, ne reciklira, ne zbrinjava niti ono što se iz kućanstava odvozi, jer još uvijek nema takvih postrojenja?", pita Orešković.
Dodaje i pitanje provjerava li Sigurnosno-obavještajna agencija ono o čemu se, kako navodi, govori među građanima.
"Provjerava li SOA ono što se među građanima šuška, tko zapravo stoji iza uvoza otrovnog ilegalnog smeća?", objavila je Orešković.
Na kraju objave Orešković odgovornost izravno povezuje s premijerom Andrejem Plenkovićem.
"Ima li i nadalje onih koji misle da Plenković za ekocid, ne samo Gospića već čitave Hrvatske nije glavni krivac?", zaključila je.
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