Oglas

U 81. GODINI

Preminuo je Tim Curry, najpoznatiji po ulozi strašnog klauna iz romana Stephena Kinga

author
N1 Info
|
26. kol. 2026. 17:58
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Tim Curry
Getty Images via AFP / SCOTT GRIES

Preminuo je Tim Curry, legendarni britanski glumac i pjevač koji je tijekom višedesetljetne karijere ostavio neizbrisiv trag na filmu, televiziji i kazališnim pozornicama.

Oglas

Curry je svjetsku slavu stekao ulogom dr. Frank-N-Furtera u kultnom filmu "The Rocky Horror Picture Show" iz 1975. godine, a tijekom karijere ostvario je niz zapaženih uloga.

Publika ga pamti i kao zastrašujućeg klauna Pennywisea u televizijskoj adaptaciji romana "It" Stephena Kinga iz 1990., kao i po filmovima "Clue", "Legend" i "Home Alone 2: Lost in New York".

Rodio se 19. travnja 1946. u britanskom Grappenhallu.

Bio je poznat po izrazito prepoznatljivom glasu, karizmi i sposobnosti da se podjednako uvjerljivo kreće između komedije, horora, mjuzikla i drame. Velik dio karijere posvetio je i glasovnim ulogama u animiranim filmovima, serijama i videoigrama.

Curry je 2012. godine doživio moždani udar, nakon čega se uglavnom povukao iz uloga pred kamerama, ali je nastavio povremeno nastupati i baviti se glasovnom glumom, prenosi Guardian.

Njegove uloge, a osobito ona u "The Rocky Horror Picture Showu", obilježile su generacije gledatelja i osigurale mu posebno mjesto u povijesti popularne kulture.

Teme
glumac pennywise smrt tim curry

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ