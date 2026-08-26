U 81. GODINI
Preminuo je Tim Curry, najpoznatiji po ulozi strašnog klauna iz romana Stephena Kinga
Preminuo je Tim Curry, legendarni britanski glumac i pjevač koji je tijekom višedesetljetne karijere ostavio neizbrisiv trag na filmu, televiziji i kazališnim pozornicama.
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Curry je svjetsku slavu stekao ulogom dr. Frank-N-Furtera u kultnom filmu "The Rocky Horror Picture Show" iz 1975. godine, a tijekom karijere ostvario je niz zapaženih uloga.
Publika ga pamti i kao zastrašujućeg klauna Pennywisea u televizijskoj adaptaciji romana "It" Stephena Kinga iz 1990., kao i po filmovima "Clue", "Legend" i "Home Alone 2: Lost in New York".
Rodio se 19. travnja 1946. u britanskom Grappenhallu.
Bio je poznat po izrazito prepoznatljivom glasu, karizmi i sposobnosti da se podjednako uvjerljivo kreće između komedije, horora, mjuzikla i drame. Velik dio karijere posvetio je i glasovnim ulogama u animiranim filmovima, serijama i videoigrama.
Curry je 2012. godine doživio moždani udar, nakon čega se uglavnom povukao iz uloga pred kamerama, ali je nastavio povremeno nastupati i baviti se glasovnom glumom, prenosi Guardian.
Njegove uloge, a osobito ona u "The Rocky Horror Picture Showu", obilježile su generacije gledatelja i osigurale mu posebno mjesto u povijesti popularne kulture.
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