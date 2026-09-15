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Djeca princa Harryja mijenjaju školu nakon samo dva dana zbog straha za njihovu sigurnost

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Hina
|
15. ruj. 2026. 09:12
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princ Harry, Meghan
AFP / JONATHAN BRADY

Djeca britanskog princa Harryja i njegove supruge Meghan promijenit će školu nakon samo dva dana zbog zabrinutosti za njihovu sigurnost tijekom prijevoza, priopćio je glasnogovornik para.

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Harry, mlađi sin kralja Charlesa, sa svojom se obitelji prošli mjesec preselio u Britaniju nakon šest godina života u Kaliforniji. Njihova djeca, sedmogodišnji princ Archie i petogodišnja princeza Lilibet, u rujnu su krenula u školu.

Mjesto njihova novog doma i detalji o školi drže se u tajnosti, no glasnogovornik vojvode i vojvotkinje od Sussexa potvrdio je da djeca nakon samo dva dana mijenjaju školu.

Udaljenost između njihova doma i prvotne škole, kao i gust promet na tom području, izazvali su zabrinutost njihova sigurnosnog tima.

Harry i Meghan odrekli su se kraljevskih dužnosti i preselili u SAD 2020., nakon čega su zahladili odnose s kraljevskom obitelji.

Njihov povratak u Britaniju bio je iznenađenje, a čak ni kralj Charles nije znao za njihove planove sve do nekoliko dana prije nego što su objavljeni.

Par ne živi u kraljevskoj rezidenciji i ostat će izvan aktivne službe u kraljevskoj obitelji, kako je dogovoreno s pokojnom kraljicom Elizabetom prije njihova odlaska.

Harry je također kritizirao odluku britanske vlade da njemu i obitelji ukine automatsku policijsku zaštitu koju imaju drugi istaknuti članovi kraljevske obitelji, umjesto koje je uveden poseban sustav zaštite.

Harryjevu sigurnost trenutačno razmatra vladin odbor, a glasnogovornik para potvrdio je da se ponovno razmatra i sigurnosni status Meghan, prvi put otkako su napustili Britaniju.

Teme
djeca kraljevska obitelj meghan princ harry

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