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Djeca princa Harryja mijenjaju školu nakon samo dva dana zbog straha za njihovu sigurnost
Djeca britanskog princa Harryja i njegove supruge Meghan promijenit će školu nakon samo dva dana zbog zabrinutosti za njihovu sigurnost tijekom prijevoza, priopćio je glasnogovornik para.
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Harry, mlađi sin kralja Charlesa, sa svojom se obitelji prošli mjesec preselio u Britaniju nakon šest godina života u Kaliforniji. Njihova djeca, sedmogodišnji princ Archie i petogodišnja princeza Lilibet, u rujnu su krenula u školu.
Mjesto njihova novog doma i detalji o školi drže se u tajnosti, no glasnogovornik vojvode i vojvotkinje od Sussexa potvrdio je da djeca nakon samo dva dana mijenjaju školu.
Udaljenost između njihova doma i prvotne škole, kao i gust promet na tom području, izazvali su zabrinutost njihova sigurnosnog tima.
Harry i Meghan odrekli su se kraljevskih dužnosti i preselili u SAD 2020., nakon čega su zahladili odnose s kraljevskom obitelji.
Njihov povratak u Britaniju bio je iznenađenje, a čak ni kralj Charles nije znao za njihove planove sve do nekoliko dana prije nego što su objavljeni.
Par ne živi u kraljevskoj rezidenciji i ostat će izvan aktivne službe u kraljevskoj obitelji, kako je dogovoreno s pokojnom kraljicom Elizabetom prije njihova odlaska.
Harry je također kritizirao odluku britanske vlade da njemu i obitelji ukine automatsku policijsku zaštitu koju imaju drugi istaknuti članovi kraljevske obitelji, umjesto koje je uveden poseban sustav zaštite.
Harryjevu sigurnost trenutačno razmatra vladin odbor, a glasnogovornik para potvrdio je da se ponovno razmatra i sigurnosni status Meghan, prvi put otkako su napustili Britaniju.
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