"To je nešto što druge države već rade i mi smo dio tog suvremenog demokratskog svijeta koji treba znati s time živjeti, s time se nositi, odlučno tome pristupiti, ne plašiti druge, prije svega naše sugrađane koji se u toj šumi informacija boje i za kvalitetu zraka i tla i vode. Ja ih razumijem, ali tu trebamo postupati mirno, čuti riječi struke, znanosti. Zbog toga je i formiran ovaj Vladin savjet kako bismo od ljudi koji o tome znaju najviše u Hrvatskoj čuli njihove stavove i prijedloge i po njima postupali", rekao je Bačić.