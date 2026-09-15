Tadić: "Postoji tehnologija s kojom bi se sav otpad u Gospiću spalio za samo 110 dana. No jedno pitanje je ključno"

"Naglasak je na sagorijevanju na vrlo visokim temperaturama prilikom čega se razgrađuju organske molekule te separaciji ispušnih plinova koji ne odlaze u atmosferu niti se filtriraju, nego se doslovce vode na frakcijsku destilaciju, kao da je riječ o rafineriji. I onda se tamo izdvaja sve što se može: sumporna kiselina, klorovodična kiselina i razni drugi spojevi pa na kraju ostaje sintetski plin pogodan za plinsku turbinu. Taj se proces odvija bez kisika. Otpad se pretvara u sintetički plin, a ono što se ne da rasplinuti i separirati teče s donje strane reaktora kao lava. Ne stvara se nikakav opasni pepeo. Ekstremna toplina pretvara sve anorganske tvari u kemijski inertnu, staklastu trosku. Ova troska kapsulira teške metale, ne može ispuštati toksine i sigurno se prodaje kao agregat za izgradnju cesta ili betonske blokove", pojasnio nam je Tadić.