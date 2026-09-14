SPOMENUO I SEVERINU
Puhovski: Plenković je trebao smijeniti ministricu Vučković i vodstvo Fonda. Thompson predvodi balkanizaciju Hrvatske
Politički filozof Žarko Puhovski u N1 studiju uživo, kod naše Hanan Nanić, komentirao je odgovor premijera Andreja Plenkovića na krizu s opasnim otpadom odloženim u Gospiću, stanje na političkoj sceni, ali i Thompsona i Severinu
"U devedesetim i osamdesetim godinama prošlog stoljeća, nevladljivost je u politologiji bila popularna fraza, a znači nesposobnost da se kontrolira, da se vlada nekim područjem ili temom. Ovo se pokazalo kao nešto slično. Očito je da nitko nema jasnu ideju što treba činiti i kod nas je paradoks da nitko od aktera na političkoj sceni nije u stanju odigrati svoju ulogu. Vlada se nekoliko tjedana zapravo diči time da je neinformirana. 150 godina je praksa vlasti da nema vlasti bez informacija, a mi imamo vladu koja se diči time da zapravo ne vlada. Ako nemaju informacije, kako tvrde, onda Andrej Plenković zapravo ne vlada. Možete imati policije, vojske, poreza koliko hoćete, ali ako nemate informacije vi zapravo ne vladate", naglasio je politički analitičar Žarko Puhovski.
"Plenković je trebao smijeniti minstricu i vodstvo Fonda"
Dodao je kako na našoj političkoj sceni vlada potpuni kaos jer nitko ne obavlja svoju ulogu, a imamo vladu koja se sama deklarira nesposobnom da vlada.
"Premijer je trebao smijeniti ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković jer je očito da nije kontrolirala svoje područje kao ministrica, on se morao na nju moći osloniti. Kad mu je rekla da to u Gospiću nije veliki problem, on ju je poslušao i ispao neznalica jer je problem ogroman. Trebala je otići ona, cijelo vodstvo Fonda za zaštitu okoliša, to je toliko očito, ali ne razumijem da se o tome kod nas uopće ne razgovara", istaknuo je.
"Nama treba stručni stožer za Gospić, a ne stručni savjet koji vodi nestručna osoba"
"Pokopao" je i Plenkovićevu odluku o formiranju stručnog savjeta za pitanje otpada. Smatra da to nije stručni savjet čim mu je na čelu rektor koji o problemu koji se treba riješiti ne zna ništa. Uvjere je kako se morao formirati dtručni stožer za otpad u Gospiću, čiji bi rad nadzirao Sabor.
"Formiranje stručnog znanstvenog savjeta je prekasno i premalo. Kakav je to stručni savjet kojem je na čelu rektor koji za to pitanje nije stručan?! Ideja je da predsjednik stručnog savjeta nije stručnjak i tu je stvar pogrešno postavljena. Ne treba nama nikakav stručni savjet nego stožer koji će rješavati konkretna pitanja i baviti se operativnim mjerama, a u Saboru treba savjet koji će kontrolirati rad tog stožera. To se trebalo učiniti na i onoj izvanrednoj sjednici Sabora, ali to nitko nije predložio", upozorio je Puhovski.
"Stalno govore kako ništa nisu znali i sad govore o nekom savjetu stručnjaka, ali njima treba stožer koji će se baviti konkretnim stvarima, a ne savjet. Imamo potpuni kaos na sceni. Vlada je imala razloga objaviti iznavredno ekološko stanje na tom području, pa im oporba ne bi mogla prigovarati ako rade nešto suvislo. Postoji netko tko je plaćen da ima stručnjake na okupu, ljude koji znaju ljude koji to mogu riješiti. Vladi je 15 dana trebalo da formira savjet za ovo pitanje, umjesto da se u ministarstvu već znalo koji su to stručnjaci", kazao je.
Premijer u defenzivi
Na pitanje Hanan Nanić kako komentira činjenicu da je Plenković promijenio retoriku pa vipe nije bahat i nezainteresiran za problem otpada u Gospiću, Puhovski je odgovorio da je premijer u defenzivi.
"On je u defenzivi i to je logično jer se poazalo da postoji odgovornost vlasti, a pada mi na pamet i Pirandellova drama 'Šest lica trži autora'. On je prvo govorio o histeriji, a sad je pitanje kad će osjetiti da više ne može natrag pa će opet postati agresivan. To je ljudska psihologija. Ti ljudi ne znaju svoje tekstove, postoji tekst premijera, vlade, novinara, a postoji i tekst oporbe. No, i vlada i oproba su u defenzivi", naglasio je politički filozof Puhovski.
Most je "slijepo crijevo"
Osvrnuo se i na nedavni prosvjed Gospićana u Zagrebu.
"Ljudi na prosvjedu su mahali zastavama koje simboliziraju državu koja je uništila okoliš. Nigdje nijedne zelene krpe, svi su mahali državnim zastavama, valjda iz straha da netko ne donese jugoslavensku zastavu, i vikali da su patrioti, 'Živjela Hrvatska', itd. A glavno je pitanje je da li je Hrvatska umrla", primijetio je.
Kazao je i kako je ljevica u defenzivi, da Most raste, ali ima dva važna problema.
"Most je imao dva problema, vodili su prije ovoga šest mjeseci ogorčenu akciju protiv NVO-a, pa pozivali na hapšenje, a sad se šlepaju za njima. S njima nitko neće jer godinama ni sa kime nisu htjeli. Oni su neka vrsta NVO-a jer se bave politikom, a ne žele na vlast. Htjeli bi biti na centru, a ne mogu surađivati sa SDP-om, a logika centra je da možete i s jednima i s drugima, no oni to nisu u stanju. Oni su 'slijepo crijevo', što je šteta", rekao je Puhovski i dodao da su stranka bez perspektive, da će jačati, ali ne mogu ništa napraviti jer nemaju koncepciju.
Poraz i defenziva ljevice
"Ni vlada ni oporba, a ni mediji u mnogim stvarima ne obavljaju svoju funkciju. A kad nitko ne obavlja svoju funkciju imamo prazninu u kojoj nastaje kaos, pa se zbilja više ne zna o čemu je riječ. Je li riječ o mafiji? O ekologiji? O krivom interpretiranju tržišne ekonomije? Kapitalizmu koji ne podnosi ekologiju? Znamo samo da se radi o općoj opasnosti. Ljevica je na Hipodromu lani doživjela težak poraz i povukla se u mišju rupu. Sad su svi domoljubi, stalno govore kao domoljubi. Naši ljevičarski skupovi su svi mačo-ljevica jer je omjer žena i muškaraca na njima jedan prema pet. U defanzivi su: bave se domoljubljem, a ne prekarnim radom, sindikatima,... samo da pokažu da nisu izdajice i time daju za pravo onima koji su od početka domoljublje kupili u svoju prtljagu - HDZ i desnica", upozorio je Puhovski.
Napomenuo je i kako se SDP-ov Forum žena uopće nije oglasio o slučaju prijetnji novinarki N1 Nini Kljenak, a to je pitanje konzenkventnosti. Prozvao je ljevicu i što ni ne spominje da policija na granici zaustavlja i vraća putnike iz Srbije jer su "napisali nešto što se nekome u Hrvatskoj ne sviđa".
"Tko radi te popise, gdje to ima da se pjevačice hvataju zbog izjava? Policija se koristi za ono što ne treba i zato ona ne radi ono što treba", ustvrdio je.
"Thompson predvodi balkanizaciju Hrvatske"
Puhovski smatra da se središte javnosti pomaknulo udesno do te mjere da je danas nezamislivo da kao 1998. na proslavi nogometnog uspjeha pjeva Severina.
"Takvo što bi se danas smatralo izdajom. Da neki nogometaš zatraži da im pjeva Severina, odmah bi ga izbacili iz reprezentacije. Danas se traže 'geni kameni', a Thompson vodi blakanizaciju Hrvatske jer mu je važna samo Dinara, uz Vukovar koji ne može ispustiti, sve drugo je Dinara. A čitava ideja devedesetih je bila da se maknemo s Balkana. Sad se provodi balkanizacija, koju predvodi Thompson", istaknuo je.
"Desnica više ne zna što joj je pozicija"
Dodao je i kako desnica više ne zna što joj je pozicija, a ljevica hoće biti desnija od desnice dok nas kao građane ne štite ni jedni ni drugi. DP je nazvao "velikom prevarom" jer su na izborima osvojili glasove isključivo kao neprijatelji HDZ-a.
"Sva ostala opozicija nije pljuvala toliko HDZ kao oni, a sad su s njima na vlasti. Mi zapravo nemamo ni ljevicu ni pravu desnicu. Politički su isti Zoran Milanović i Andrej Plenković. Mi nemamo ljevicu. Nitko se nije usudio reći da je predsjendikova inicijativa za Gospić zakasnila i da su mu prijedlozi bili razvodnjeni", zaključio je Puhovski.
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