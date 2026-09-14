Mariska Hargitay vodi Emmyje, Harrison Ford i Jean Smart jure povijesne "kipiće"

Na ovoj bi svečanosti zvijezda serije "Hacks", Jean Smart mogla postati prva glumica koja je osvojila nagradu Emmy za najbolju glumicu u istoj humorističnoj seriji u svakoj sezoni emitiranja. Dosad ima četiri Emmyja za ulogu u seriji Hacks, a osvojila je još tri u drugim serijama. Još jedna pobjeda Smartovoj bi donijela ukupno osam Emmyja i izjednačila bi je s rekordom koji dosad drže Julia Louis-Dreyfus i Cloris Leachman.