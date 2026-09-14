The Pitt brani titulu
Mariska Hargitay vodi Emmyje, Harrison Ford i Jean Smart jure povijesne "kipiće"
Holivudske će zvijezde u ponedjeljak navečer na dodjeli nagrada Emmy u udarnom terminu (Primetime Emmy Awards) nazdraviti najboljoj tv seriji u sklopu nominacija koje se dijele u tri glavne kategorije - humoristične serije, dramske serije i limitirane ili antologijske serije.
Harrison Ford i Jean Smart ove bi godine mogli ostvariti povijesni uspjeh, a prošlogodišnja pobjednica - serija o hitnoj službi "The Pitt" (Pittsburška hitna služba) natječe se za najprestižniju nagradu - najbolju dramsku seriju, nadajući se da će titulu najbolje obraniti i u drugoj sezoni emitiranja.
Mariska Hargitay, zvijezda NBC-jeve drame "Zakon i red: Odjel za žrtve" (Law & Order: Special Victims Unit), vodit će ceremoniju, čime se prekida tradicija angažiranja komičara u toj ulozi.
Svečanost će se prenositi uživo od 20 sati po istočnom vremenu iz središta Los Angelesa na kanalu NBC te putem streaming servisa Peacock. Među voditeljima koji će uručivati nagrade bit će Jon Hamm, Sally Field, Amy Poehler i Zendaya.
Hargitay, poznata po ulozi policijske kapetanice u seriji "SVU", izjavila je da je na pripremi materijala za dodjelu nagrada surađivala sa scenaristima iz bivše kasnonoćne emisije Stephena Colberta.
"Provesti vrijeme u prostoriji punoj briljantnih duhovitih scenarista i biti okružena takvom radošću i slavljem – to je sasvim drukčije od onoga čime se inače bavim", rekla je Hargitay u intervjuu uoči ceremonije. "Prekrasno je to osvježenje i divan dar; sve djeluje novo."
Dodjela Emmyja pruža rijetku priliku za slavlje dok se Hollywood suočava sa smanjenom produkcijom, zabrinutošću zbog umjetne inteligencije te prijedlogom da kompaniju Warner Bros. Discovery (vlasnika HBO-a) preuzme strana tvrtka Paramount Skydance u sklopu dogovora koji je podijelio industriju i mogao bi se suočiti s ozbiljnim pravnim problemima.
Na ovoj bi svečanosti zvijezda serije "Hacks", Jean Smart mogla postati prva glumica koja je osvojila nagradu Emmy za najbolju glumicu u istoj humorističnoj seriji u svakoj sezoni emitiranja. Dosad ima četiri Emmyja za ulogu u seriji Hacks, a osvojila je još tri u drugim serijama. Još jedna pobjeda Smartovoj bi donijela ukupno osam Emmyja i izjednačila bi je s rekordom koji dosad drže Julia Louis-Dreyfus i Cloris Leachman.
Istodobno bi glumački veteran, 84-godišnji Harrison Ford mogao osvojiti svoj prvi Emmy za ulogu u seriji "Shrinking".
Serija "The Pitt" (HBO Max), čija je radnja smještena u Centar za traumatologiju u Pittsburghu, slovi za favorita i drugu je godinu zaredom nominirana za najbolju dramsku seriju, što je glavna nagrada večeri.
Među konkurentima je novitet "Pluribus", serija platforme Apple TV o ženi koja ratuje protiv izvanzemaljske kolektivne svijesti, a u konkurenciji su još i 'Slow Horses', 'Diplomatkinja' i nastavak serije 'Igre prijestolja', kao i 'A Knight of the Seven Knghdoms'.
Zvijezda serije "The Pitt", Noah Wyle glavni je kandidat za osvajanje drugoga uzastopnog Emmyja za najboljeg glumca.
Serija "Hacks", u kojoj Smart glumi stand-up komičarku u sedamdesetima koja se bori da ostane zanimljiva publici, prije dva se mjeseca činila kao favorit. Serija, koja se prikazuje u na platformi HBO Max, dosad je osvojila jednu nagradu za najbolju humorističnu seriju u dosadašnje četiri sezone.
No velike izglede ima serija "Widow's Bay" s platforme Apple TV – nova horror-komedija u kojoj velški glumac Matthew Rhys glumi gradonačelnika maloga grada u Novoj Engleskoj, koji je, čini se - uklet. Nominiran je u dvjema kategorijama za glavnog glumca: za ulogu u 'Widows Bay" i za ulogu u seriji ograničenog trajanja "The Beast in Me".
Dobitnike nagrade Emmy bira više od 27.000 scenarista, redatelja, izvođača, producenata i stručnjaka iz različitih kreativnih i tehničkih područja koji čine Televizijsku akademiju.
Akademija je ove godine izmijenila natjecanje u kategoriji kasnonoćnih humorističnih emisija.
Emisije poput "The Late Show with Stephen Colbert" (koju je CBS ukinuo) i "Jimmy Kimmel Live" (s kanala ABC) natjecat će se za nagradu za najbolju varijete-seriju u kategoriji koja bi mogla iznjedriti više od jednog pobjednika.
Prema pravilima Akademije svaki se nominirani kandidat ocjenjuje pojedinačno, a svaka emisija koja dobije 90 posto glasova osvaja nagradu Emmy.
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