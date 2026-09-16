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Na jugu Španjolske

FOTO / Skriveni europski dragulj pravi raj za gurmane: Lokalni recepti oduševili turiste

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N1 Info
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16. ruj. 2026. 12:06
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Jaen
Pixabay/Ilustracija

Na jugu Španjolske krije se pokrajina koja je dugo bila u sjeni poznatijih kulinarskih središta poput Barcelone i San Sebastiána. Na prvi pogled posjetitelje ponajprije osvaja nepregledan zeleni krajolik, no posljednjih godina sve veću pozornost privlači i tamošnja gastronomija.

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Tradicionalni recepti, kvalitetne lokalne namirnice i nova generacija ambicioznih chefova pretvorili su ovo područje u jedno od zanimljivijih gastronomskih iznenađenja Španjolske, prenosi Metropolitan.si.

Pokrajinu prekriva čak oko 66 milijuna stabala maslina, a maslinici se prostiru na više od 550.000 hektara. Odavde dolazi približno polovica španjolskog maslinova ulja i oko petine ukupne svjetske proizvodnje. Posebno je važna sorta Picual, od koje se dobiva ekstra djevičansko maslinovo ulje izraženih aroma zelene rajčice, svježe pokošene trave i badema, uz karakterističan blago gorak i pikantan završetak.

Riječ je o Jaénu, andaluzijskoj provinciji u kojoj je maslinovo ulje mnogo više od običnog sastojka – ono je važan dio lokalne kulture i identiteta, piše EnVols.

Pet restorana s Michelinovom zvjezdicom

I tradicionalna kuhinja Jaéna usko je povezana sa životom na selu. U jednostavnim tavernama može se kušati pipirrana, svježa salata od rajčice, paprike i krastavca, kao i gazpacho te andrajos, zasitno domaće jelo koje se, među ostalim, priprema od zečjeg mesa i mente. Osim kušanja lokalnih jela, posjetitelji mogu obići maslinike, upoznati se s načinom berbe i prerade maslina te kušati svježe ulje izravno u uljarama.

Jaen
Pixabay/Ilustracija

Još je veće iznenađenje suvremena gastronomska ponuda. Do 2019. godine provincija nije imala nijedan restoran s Michelinovom zvjezdicom, a danas ih ima pet. Prekretnicu je označio restoran Bagá chefa Pedra Sáncheza, koji sofisticiranim tehnikama i razmjerno malim brojem sastojaka naglašava okuse svoga kraja.

Danas Michelinovu zvjezdicu u Jaénu imaju i restorani Dama Juana, Malak i Radis, dok je u obližnjoj Baezi njome nagrađen Vandelvira. Lokalni chefovi, osim maslina, koriste i trešnje, zanatske sireve, suhomesnate proizvode te tradicionalne seoske recepte kojima daju suvremeniji izgled.

Upravo spoj stoljetne tradicije i sve kreativnije vrhunske gastronomije daje Jaénu poseban karakter. Pokrajina koja je donedavno bila gotovo neprimjetna na međunarodnoj gastronomskoj karti danas nudi mnogo više od vrhunskog maslinova ulja. Ovdje čak i jednostavna kombinacija kruha i ulja može postati razlog za posjet, a Jaén se polako nameće kao alternativa poznatijim i turistima prepunim španjolskim gastronomskim destinacijama.

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Teme
jaén gastronomija hrana španjolska

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