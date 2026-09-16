FOTO / Skriveni europski dragulj pravi raj za gurmane: Lokalni recepti oduševili turiste

I tradicionalna kuhinja Jaéna usko je povezana sa životom na selu. U jednostavnim tavernama može se kušati pipirrana, svježa salata od rajčice, paprike i krastavca, kao i gazpacho te andrajos, zasitno domaće jelo koje se, među ostalim, priprema od zečjeg mesa i mente. Osim kušanja lokalnih jela, posjetitelji mogu obići maslinike, upoznati se s načinom berbe i prerade maslina te kušati svježe ulje izravno u uljarama.