padali rekordi
Horor-komedija "Widow's Bay" osvojila najviše Emmyja, "The Pitt" ponovno najbolja drama
Horor-komedija „Widow's Bay”, o ukletom gradu u Novoj Engleskoj, najveći je dobitnik ovogodišnjih televizijskih nagrada Emmy, osvojivši rekordnih 14 kipića, uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju, a medicinska drama „The Pitt” ponovno je proglašena najboljom dramskom serijom.
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„Widow's Bay” u ponedjeljak je nadmašio posljednju sezonu serije „Hacks”, prošlogodišnje pobjednice u kategoriji humorističnih serija.
Zvijezda „Hacksa” Jean Smart osvojila je svoj peti Emmy za ulogu uporne stand-up komičarke Deborah Vance. Time je postala prva glumica koja je osvojila Emmy za najbolju glumicu u humorističnoj seriji u svakoj sezoni svoje serije. Jedina joj se približila Julia Louis-Dreyfus, koja je osvojila šest Emmyja za sedam sezona serije „Veep”.
Velški glumac Matthew Rhys postao je prvi glumac koji je na istoj dodjeli osvojio dvije glavne glumačke nagrade - za „Widow's Bay” te psihološki triler „The Beast in Me”.
„Widow's Bay” osvojio je i nagrade za sporednog glumca, sporednu glumicu, režiju i scenarij. Zajedno s tehničkim nagradama dodijeljenima ranije ovog mjeseca, serija je osvojila ukupno 14 Emmyja, što je rekord za humorističnu seriju u jednoj sezoni.
Zvijezda serije „The Pitt” Noah Wyle osvojio je drugu uzastopnu nagradu za najboljeg dramskog glumca za ulogu liječnika Robina „Robbyja” Robinavitcha u seriji smještenoj u traumatološkom centru u Pittsburghu.
„The Late Show with Stephen Colbert”, koji je CBS ove godine ukinuo, osvojio je Emmy za najbolju humorističnu/varijetetsku emisiju, dok je kriminalistička miniserija „DTF St. Louis” proglašena najboljom ograničenom serijom.
Nagrada za najbolju dramsku glumicu pripala je Rhei Seehorn za ulogu u seriji „Pluribus”. Obrativši se ostalim nominiranim glumicama, među kojima su Keri Russell i Zendaya, citirala je feminističku aktivisticu Gloriju Steinem: „Povezane smo, nismo rangirane.”
Tijekom dodjele Akademija je odala počast Michaelu J. Foxu zbog njegova zalaganja za istraživanje i liječenje Parkinsonove bolesti. Fox je, govoreći u invalidskim kolicima, zahvalio Hollywoodu na potpori koja mu je omogućila da nastavi glumačku karijeru nakon što mu je dijagnosticirana bolest.
Dodjelu je vodila Mariska Hargitay, zvijezda serije „Zakon i red: Odjel za žrtve”, čime je prekinuta tradicija da voditelj bude komičar. Ceremonija je prenošena uživo na NBC-u i emitirana putem platforme Peacock.
O ovogodišnjim dobitnicima Emmyja odlučivalo je više od 27.000 članova Televizijske akademije, među kojima su scenaristi, redatelji, glumci, producenti i drugi televizijski djelatnici.
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