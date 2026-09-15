Horor-komedija "Widow's Bay" osvojila najviše Emmyja, "The Pitt" ponovno najbolja drama

Zvijezda „Hacksa” Jean Smart osvojila je svoj peti Emmy za ulogu uporne stand-up komičarke Deborah Vance. Time je postala prva glumica koja je osvojila Emmy za najbolju glumicu u humorističnoj seriji u svakoj sezoni svoje serije. Jedina joj se približila Julia Louis-Dreyfus, koja je osvojila šest Emmyja za sedam sezona serije „Veep”.