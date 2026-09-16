Sokol: Kolektivna psiha u Srbiji gora je od one u vrijeme Miloševića

"Da, radi se o ambivalentnoj izjavi. Nije rekla da nema mjesta Srbiji i mislim da je Europska komisija previše popustljiva prema njoj. Potpuni je promašaj bilo popuštati kako bi se Aleksandar Vučić približio Zapadu, što on iskorištava i sjedi na više stolica. To pokazuje koliko je srpska politika opasna. S druge strane, ne vidim da su ljudi koji prosvjeduju protiv Vučića puno bolji. A on je velikosrbin... Srbija nikad nije prošla katarzu i nije osvijestila da je poražena u ratovima devedesetih. Zbog toga imamo Srbiju kakvu imamo", smatra Sokol.