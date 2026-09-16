kritike na račun srbije
Sokol: Kolektivna psiha u Srbiji gora je od one u vrijeme Miloševića
Europarlamentarac Tomislav Sokol (HDZ) je iz Strasbourga u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem komentirao govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.
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"U govoru nije bilo ništa revolucionarno, ali ključna stvar je šire strateško pozicionirane Europske unije, što je nužno. Moramo biti neovisniji i ići u smjeru izgradnje vlastitog gospodarstva, energije, industrije... U tom kontekstu treba gledati odnos s Kanadom, ali i državama poput Japana, Australije, Indije i Južne Koreje", izjavio je pa se osvrnuo na moć i ranjivost EU-a:
"Fokus treba biti na problemima koje znamo. Primjerice, migracije, shvatili smo da se ne može pustiti bilo koga. Zato mi je i posebno drago što se olakšava deportacija onih koji su u Uniji ilegalno. Drago mi je što prevladava zdravi razum, a ne ljevičarske ideje koje govore da svakoga treba primiti. Sad EU ide u dobrom smjeru."
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Posebno značajno za ovaj dio svijeta je što se Von der Leyen osvrnula na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića. Ipak, bez spomena onih koji su to omogućili...
"Da, radi se o ambivalentnoj izjavi. Nije rekla da nema mjesta Srbiji i mislim da je Europska komisija previše popustljiva prema njoj. Potpuni je promašaj bilo popuštati kako bi se Aleksandar Vučić približio Zapadu, što on iskorištava i sjedi na više stolica. To pokazuje koliko je srpska politika opasna. S druge strane, ne vidim da su ljudi koji prosvjeduju protiv Vučića puno bolji. A on je velikosrbin... Srbija nikad nije prošla katarzu i nije osvijestila da je poražena u ratovima devedesetih. Zbog toga imamo Srbiju kakvu imamo", smatra Sokol.
Dodaje da je kolektivna psiha u Srbiji gora od one u vrijeme Slobodana Miloševića.
"Ne očekujem ni da će izbori puno promijeniti pa se zalažem za zauzimanje puno oštrijeg stava prema Srbiji. Politika popuštanja se pokazala promašenoj. I dobro je da Hrvatska ulaže u vojsku kako Srbija ne bi predstavljala opasnost za našu sigurnost."
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Vratio se na govor predsjednice Europske komisije vezan uz uštede pa napomenuo da ne dolazi u obzir slabiti poljoprivredu i koheziju.
"Potrebno je pronaći balans. Posebno sad kad je praktički međunarodni poredak mrtav. Proračun će biti veći nego prethodnih godina i ne bi smio ići na štetu manjih država poput Hrvatske, ali ni na štetu većih."
Pitanje otpada?
"Najvažnije je pokazati empatiju prema ljudima u Gospiću, kao i kazniti odgovorne. Ključna poruka je da svi mi stojimo iza Gospićana i da ćemo učiniti sve kako bismo im pomogli. Što se tiče rasprave u EP-u, postoji sloboda kretanja između država, a to uključuje i otpad. Zato ću se koncentrirati na tri točke - posebnu jedinicu unutar Europola za bržu i lakšu detekciju kriminala; da se europski fondovi za otpornost mogu brzo alocirat za sanaciju ovakvih ekoloških incidenata; da se revidiraju europska pravila o kolektivnim tužbama protiv onih koji su direktno odgovorni", zaključio je Tomislav Sokol.
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