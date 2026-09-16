simbolično
Kim Kardashian dobila odštetu od jednog eura zbog pljačke nakita u Parizu
Američkoj reality zvijezdi Kim Kardashian u utorak je dosuđena simbolična odšteta od jednog eura (1,15 dolara) od pljačkaša koji su je 2016. u pariškom hotelu vezali i držali na nišanu te joj ukrali nakit, uključujući zaručnički prsten vrijedan četiri milijuna dolara, rekao je odvjetnik.
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Kim Kardashian, koja je svjedočila da je tijekom pljačke mislila da će umrijeti, u građanskom postupku za naknadu štete zatražila je simboličan iznos od dijela osoba koje su u svibnju 2025. osuđene zbog pljačke, rekao je odvjetnik hotelskog recepcionara, koji je također bio tužitelj u postupku, piše Reuters.
Pljačkaši, koje u Francuskoj često nazivaju „djedovima pljačkašima“ zbog njihove poodmakle dobi, nosili su skijaške maske i bili prerušeni u policajce. U vrijeme kada se dogodila, bila je to najveća pljačka u Francuskoj u posljednjih 20 godina.
Većina nakita nikada nije pronađena, uključujući zaručnički prsten koji je Kardashian poklonio njezin tadašnji suprug, reper Kanye West, danas poznat kao Ye.
Hotelski recepcionar tražio je 500.000 eura odštete, a dosuđeno mu je oko 110.000 eura, rekao je njegov odvjetnik. Pariški odvjetnici Kim Kardashian nisu odgovorili na zahtjev za komentar.
Kardashian je na sudu 2025. rekla Aomaru Aitu Khedacheu, organizatoru pljačke koji je tada imao 69 godina, da mu oprašta, ali da oprost ne može izbrisati traumu koju je pretrpjela.
Osuđen je na tri godine zatvora, a još sedam osoba proglašeno je krivima za kaznena djela povezana s pljačkom.
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