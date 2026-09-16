Kim Kardashian dobila odštetu od jednog eura zbog pljačke nakita u Parizu

Kim Kardashian, koja je svjedočila da je tijekom pljačke mislila da će umrijeti, u građanskom postupku za naknadu štete zatražila je simboličan iznos od dijela osoba koje su u svibnju 2025. osuđene zbog pljačke, rekao je odvjetnik hotelskog recepcionara, koji je također bio tužitelj u postupku, piše Reuters.