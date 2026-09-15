"GLOBALNA PRIJETNJA"
Gates upozorava: Zbog protivljenja cijepljenju nije moguće iskorijeniti ospice
Zbog protivljenja cijepljenju u bogatim zemljama trenutačno nije moguće iskorijeniti ospice kao globalnu prijetnju javnom zdravlju, rekao je Bill Gates u razgovoru za Reuters.
Suosnivač Microsofta i milijarder filantrop rekao je da je iskorjenjivanje te smrtonosne dječje bolesti nekoć bilo mogući cilj njegove zaklade, usmjerene na globalno zdravlje i pomoć najsiromašnijima.
No taj je cilj sada odbačen zbog sve većeg protivljenja cijepljenju u bogatijim zemljama, dijelom potaknutog dugogodišnjim širenjem sumnji u cjepiva koju je proširio američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr.
"U jednom trenutku zaklada je željela iskorijeniti ospice, ali protivljenje cijepljenju u bogatim zemljama znači da to više nije među našim ciljevima. Mislim da je to pomalo tragično", rekao je Gates.
Broj slučajeva raste i u SAD-u i Europi
Ospice su među najzaraznijim bolestima na svijetu. Prije uvođenja cjepiva 1960-ih godišnje je od njih umiralo oko dva milijuna djece. Danas ih godišnje umire oko 100.000, uglavnom u zemljama u kojima sukobi ili logističke teškoće otežavaju cijepljenje.
WHO navodi da procijepljenost mora biti iznad 95 posto kako bi se spriječile epidemije. Proteklih godina broj slučajeva raste i u SAD-u i Europi, gdje je bolest gotovo bila zaboravljena, zbog pada procijepljenosti.
Gates je rekao da se protivljenje cijepljenju zasad nije proširilo na siromašnije zemlje, gdje ospice mogu biti mnogo smrtonosnije zbog pothranjenosti i nedostataka u zdravstvenoj skrbi.
"Uvijek postoji bojazan da bi sumnje u cjepiva u SAD-u mogle postati globalna pojava. Ali nismo vidjeli porast protivljenja cijepljenju u zemljama u kojima zaklada djeluje", rekao je.
Rezanje pomoći
Gates je govorio uoči godišnjeg događanja svoje zaklade Goalkeepers, na kojem se prati napredak prema ciljevima održivog razvoja UN-a do 2030.
U prošlogodišnjem izvješću upozorio je na posljedice smanjenja međunarodne pomoći koje je pokrenula Trumpova administracija, a slijedile su je i druge bogate zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke.
Ove je godine rekao da su rezovi vjerojatno prouzročili velik broj smrti, ali da je obnova dijela financiranja spriječila najgori scenarij.
"Najcrnje prognoze, koje su govorile o više od deset milijuna mrtvih, neće se ostvariti", rekao je Gates, pozvavši vlade da obnove pomoć ili je barem dodatno ne smanjuju.
"I dalje je riječ o vrlo tragičnoj situaciji."
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