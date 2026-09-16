USKORO UŽIVO / Govor o stanju Unije: Što je pripremila Ursula von der Leyen?

"Jačanje sposobnosti Europe da djeluje u svijetu koji se mijenja bilo je u središtu naših napora tijekom protekle godine. Europska komisija radila je na jačanju konkurentnosti, smanjenju strateških ovisnosti, jačanju obrane, pružanju potpore Ukrajini, širenju globalnih partnerstava te zaštiti demokracije i građana. Cilj je tih napora izgraditi neovisniju, sigurniju i prosperitetniju Europu. Pokazujemo da Europa, kada se nađe pred izazovima, odgovara zajednički", stoji na stranicama Europskog parlamenta.