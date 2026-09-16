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USKORO UŽIVO / Govor o stanju Unije: Što je pripremila Ursula von der Leyen?

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N1 Info , Vanja Deželić
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16. ruj. 2026. 08:00
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ursula von der leyen
SEBASTIEN BOZON / AFP / SEBASTIEN BOZON

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas od devet sati govori o stanju Unije.

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Bit će to njen šesti govor i u njemu će predstaviti program - kako učiniti Europu otpornijom na klimatske promjene, kako sustići Kinu i SAD u području umjetne inteligencije, snažno ubrzati razvoj obrambene industrije Unije i reformirati migracijska pravila.

Pratite govor UŽIVO na N1.

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Što se očekuje?

U svom govoru, Ursula von der Leyen predložit će radikalnu promjenu europske sigurnosne arhitekture i zapadnog saveza NATO-a. Više OVDJE.

Teme
europska komisija europska unija europski parlament govor stanje unije ursula von der leyen

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