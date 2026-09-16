SPREMAJU SE PROMJENE
USKORO UŽIVO / Govor o stanju Unije: Što je pripremila Ursula von der Leyen?
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas od devet sati govori o stanju Unije.
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Bit će to njen šesti govor i u njemu će predstaviti program - kako učiniti Europu otpornijom na klimatske promjene, kako sustići Kinu i SAD u području umjetne inteligencije, snažno ubrzati razvoj obrambene industrije Unije i reformirati migracijska pravila.
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3 Objave
08:00
prije 0 min.
Jačanje i obrane i potpora Ukrajini
"Jačanje sposobnosti Europe da djeluje u svijetu koji se mijenja bilo je u središtu naših napora tijekom protekle godine. Europska komisija radila je na jačanju konkurentnosti, smanjenju strateških ovisnosti, jačanju obrane, pružanju potpore Ukrajini, širenju globalnih partnerstava te zaštiti demokracije i građana. Cilj je tih napora izgraditi neovisniju, sigurniju i prosperitetniju Europu. Pokazujemo da Europa, kada se nađe pred izazovima, odgovara zajednički", stoji na stranicama Europskog parlamenta.
07:56
prije 3 min.
Prijetnje u fokusu
Čelnici EU-a, kao i oni iz Ukrajine, Ujedinjene Kraljevine, Norveške, Kanade i drugih zemalja, trebali bi se sastati u novom formatu da bi uskladili odgovore na sve veće sigurnosne prijetnje
07:56
prije 4 min.
Što se očekuje?
U svom govoru, Ursula von der Leyen predložit će radikalnu promjenu europske sigurnosne arhitekture i zapadnog saveza NATO-a. Više OVDJE.
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