NASTAVAK PREGOVORA
Kremlj se oglasio: Imamo nešto za reći!
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručio je u utorak da je Moskva spremna nastaviti pregovore o ratu u Ukrajini ako je i Kijev spreman vratiti se za pregovarački stol.
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"Mi nikada nismo odbili pregovore. Ako su naši kolege spremni, mislim da ih je sasvim moguće nastaviti. Imamo nešto za reći", rekao je Lavrov tijekom diplomatskog okruglog stola o ratu.
Lavrov je ustvrdio da prethodni pregovori nisu prekinuti na inicijativu Moskve, ne spominjući pritom ulogu Rusije u pokretanju invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine, piše Kyiv Post.
Ponovio je i ranije ruske zahtjeve, rekavši da je Moskva spremna tražiti "razumne kompromise", ali da nije promijenila svoje temeljno stajalište.
Među zahtjevima je naveo potrebu Rusije da osigura vlastitu sigurnost, spriječi približavanje NATO-a svojim granicama te zaštiti prava Rusa i ruskog govornog stanovništva u Ukrajini.
Lavrov je ponovno govorio i o "denacifikaciji" i "demilitarizaciji", izrazima kojima Moskva opravdava invaziju na Ukrajinu.
Prijedlog o primirju za energetsku infrastrukturu
Lavrovove izjave stigle su u trenutku kada Washington pokušava ponovno pokrenuti napore za smirivanje sukoba.
Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o primirju koje bi se odnosilo na energetsku infrastrukturu. Kijev je, međutim, poručio da bi pristao na obustavu napada samo ako bi ona bila uzajamna.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina spremna za takav dogovor ako saveznici mogu jamčiti da će Rusija dugotrajno prestati napadati ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, druge energetske objekte, kritičnu infrastrukturu i opskrbne pravce za hranu.
Kremlj je Trumpov prijedlog pozdravio, a glasnogovornik Dmitrij Peskov nazvao ga je "dobrom inicijativom".
Moskva je kao moguće mjesto nastavka pregovora ranije spominjala Abu Dabi. Mogućnost obnove pregovora razmatrana je i nakon sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom početkom rujna.
Zelenski je nakon razgovora s američkim izaslanicima rekao da je Kijev spreman raditi na trilateralnim pregovorima Ukrajine, SAD-a i Rusije.
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