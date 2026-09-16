Vojvotkinja Meghan poslala romantičnu rođendansku čestitku princu Harryju: "Simply the Best"

Na jednoj snimci Harry svojeg sina, koji mu nevjerojatno nalikuje, uči gađati lukom i strijelom u šarene balone, dok na drugoj kćer uči skijati. Snimljen je i kako pozira za Lilibetinu fotografiju Polaroidom tijekom večere, s njom uživa u jutarnjem pogledu na jezero dok je još u pidžami te je ljubi tijekom vožnje golfskim vozilom. Na jednoj fotografiji svoju djecu vozi traktorom, dok za njima trči obiteljski pas.