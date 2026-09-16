"Ljubavi moja..."
Vojvotkinja Meghan poslala romantičnu rođendansku čestitku princu Harryju: "Simply the Best"
Sretan 42. rođendan, prince Harry! Član kraljevske obitelji, rođen 1984. kao sin kralja Charlesa III. i pokojne princeze Diane, proslavio je još jedan rođendan. Kako bi obilježila posebnu prigodu, njegova supruga, vojvotkinja Meghan, posvetila mu je dirljivu čestitku.
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U objavi na Instagramu Meghan Markle sastavila je niz obiteljskih fotografija i videosnimki, među kojima su romantične crno-bijele fotografije njih dvoje, ali i prizori iz Harryjeve svakodnevice s njihovom djecom, princem Archiejem i princezom Lilibet, piše Bazaar.
Na jednoj snimci Harry svojeg sina, koji mu nevjerojatno nalikuje, uči gađati lukom i strijelom u šarene balone, dok na drugoj kćer uči skijati. Snimljen je i kako pozira za Lilibetinu fotografiju Polaroidom tijekom večere, s njom uživa u jutarnjem pogledu na jezero dok je još u pidžami te je ljubi tijekom vožnje golfskim vozilom. Na jednoj fotografiji svoju djecu vozi traktorom, dok za njima trči obiteljski pas.
„On je jednostavno najbolji“, napisala je Meghan uz montažu, prikladno popraćenu obradom pjesme „Simply the Best“ u izvedbi dua Hound and the Fox. Dodala je: „Sretan rođendan, ljubavi moja.“
Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa posljednjih su tjedana zauzeti smještanjem u svoj novi dom u Ujedinjenom Kraljevstvu, kamo su se privremeno preselili krajem ljeta.
Do preseljenja je došlo šest godina nakon što je par prvotno napustio Ujedinjeno Kraljevstvo, odrekavši se uloge viših zaposlenih članova kraljevske obitelji kako bi započeli novi život u Kaliforniji. Archie u trenutku njihova odlaska još nije imao ni godinu dana, dok Lilibet sada prvi put živi u domovini svojeg oca.
Samo nekoliko dana prije rođendanske čestitke Harryju, Meghan je objavila još jedan videozapis koji prikazuje novo poglavlje obiteljskog života u Engleskoj.
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