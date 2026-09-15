5 jednostavnih trikova za poboljšanje kvalitete sna!

Iznimno je važno razlikovati potrebu za snom od pukog ranijeg odlaska u krevet. Lijeganje bez stvarne pospanosti jedna je od najčešćih pogrešaka pri borbi s nesanicom. Ako se u krevet odlazi samo zato što se smatra da je to red, a san nastupa tek znatno poslije, mozak počinje taj prostor povezivati s frustracijom i budnošću.