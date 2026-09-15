bez lijekova i naprava
5 jednostavnih trikova za poboljšanje kvalitete sna!
Postoji jedna ključna stvar čije popravljanje često odgađamo, iako njezinu cijenu plaćamo svakodnevno, a to je san. Prosječna osoba provede gotovo trećinu života spavajući ili pokušavajući zaspati, a loše navike koje su se godinama uvlačile u svakodnevicu ozbiljno narušavaju taj proces. Srećom, kvalitetu sna moguće je znatno poboljšati jednostavnim i provjerenim postupcima, bez upotrebe lijekova ili skupih naprava.
Djelotvornost ovih koraka temelji se na načelima kognitivno-bihevioralne terapije za nesanicu, gdje je ključni element kontrola podražaja kojom se mijenja način na koji mozak doživljava krevet. Budući da mozak neprestano uči, učestalo gledanje ekrana, rad ili razmišljanje o brigama u krevetu stvaraju pogrešnu naviku budnosti, pa je usmjeravanje moždanih reakcija temelj za trajni oporavak sna.
Budite se u isto vrijeme svaki dan
Jedan od najdjelotvornijih postupaka za poboljšanje sna jest održavanje stajnoga ritma buđenja. Unutarnji biološki sat, koji upravlja izmjenom spavanja i budnosti, iznimno je osjetljiv na jutarnju svjetlost i stalnost ustajanja. Kada se svakoga dana, uključujući i dane odmora, ustaje u isto vrijeme, tijelo u predvidljivo večernje doba počinje prirodno osjećati pospanost, što je posljedica preciznoga biološkog mehanizma koji zahtijeva red i predvidljivost.
Baš kao što mozak ne može razviti pouzdanu rutu ako se svakoga jutra putuje drugim smjerom, jednako tako ne može uspostaviti ni stabilan san bez ujednačenoga početka dana. Zato je najpraktičnije odrediti najranije potrebno vrijeme ustajanja i primjenjivati ga svakodnevno, čime se stvara čvrst temelj za sve ostale zdrave navike spavanja.
Idite u krevet samo kad ste pospani
Iznimno je važno razlikovati potrebu za snom od pukog ranijeg odlaska u krevet. Lijeganje bez stvarne pospanosti jedna je od najčešćih pogrešaka pri borbi s nesanicom. Ako se u krevet odlazi samo zato što se smatra da je to red, a san nastupa tek znatno poslije, mozak počinje taj prostor povezivati s frustracijom i budnošću.
Pravilniji pristup znači pratiti točno vrijeme u kojemu stvarno nastupa san, što potom služi kao polazna točka za postupno pomicanje odlaska na počinak. Pritisak za spavanjem funkcionira poput tjelesnog apetita: predugo ležanje ili drijemanje ga umanjuju, zbog čega tijelo mora dočekati večer uistinu željno odmora.
Odmor koji kvari noć
Kratak poslijepodnevni odmor može se činiti osvježavajućim, no kod osoba koje već imaju poteškoća s noćnim snom on narušava osjetljivu ravnotežu organizma. Tijekom budnosti postupno se nakuplja prirodni pritisak za spavanjem, a poslijepodnevno odmaranje djelomično smanjuje taj pritisak i uvelike otežava večernje usnivanje.
Ako je navika odmora već duboko ukorijenjena, nije je potrebno odmah potpuno napustiti. Dovoljno je ograničiti trajanje na najviše dvadeset minuta i izbjegavati spavanje nakon petnaest sati. Kasni poslijepodnevni odmor izravno narušava noćni san, pa je za sve koji se bore s nesanicom najdjelotvornije izbjegavati spavanje tijekom dana dok se ne uspostavi stabilan noćni ritam.
Zašto krevet ne smije postati mjesto nemira
Ovaj postupak mnoge iznenađuje jer na prvi pogled djeluje potpuno neočekivano. Kada se u krevetu leži budno duže od dvadesetak minuta te se pri tome počnu javljati osjećaji nemira i frustracije, preporučuje se ustati i prijeći u drugu prostoriju. Ondje je uputno posvetiti se nekoj opuštajućoj aktivnosti, poput čitanja knjige, slušanja tihe glazbe ili laganog istezanja, uz prigušeno svjetlo i bez uporabe ekrana.
Razlog tome leži u načinu na koji naš mozak stvara navike. Ako ležanje u krevetu uz nemir postane učestala pojava, mozak počinje taj prostor povezivati sa stanjem budnosti i napetosti. Povratak u krevet slijedi tek pri ponovnoj pojavi prave pospanosti, kako bi krevet ostao isključivo mjesto koje potiče opuštanje. Pritom valja izbjegavati provjeravanje vremena, budući da gledanje na sat potiče proračunavanje preostaloga vremena za odmor, što znatno pojačava unutarnju tjeskobu.
Krevet koristite samo za spavanje
Ovaj je korak mnogima ujedno i najzahtjevniji jer se izravno suprotstavlja načinu na koji se spavaća soba nerijetko koristi. Gledanje televizije u krevetu, pregledavanje sadržaja na telefonu ili rad na prijenosnom računalu šalju mozgu poruku da taj prostor služi za razne aktivnosti. Kada mozak dovoljno puta primi takav signal, prestaje automatski prelaziti u stanje odmora pri ulasku u krevet.
Stručni pristup liječenju nesanice jasno nalaže da krevet mora biti namijenjen isključivo spavanju, dok se sve ostale aktivnosti trebaju odvijati drugdje. Spavaća soba trebala bi biti tamna, tiha i ugodno prohladna, budući da tjelesna temperatura prirodno pada pri usnivanju pa hladniji prostor potiče taj fiziološki proces. Zavjese za zamračivanje ili čepovi za uši mogu biti korisna dopuna, no ništa ne nadomješta osnovno pravilo: odmor ima svoje mjesto, a to je jedino krevet.
Kad sve krene zajedno
Svaki od ovih koraka djeluje samostalno, no pravi se učinak ostvaruje tek njihovom zajedničkom primjenom. Redovito jutarnje ustajanje stvara potrebu za noćnim snom, dok odlazak na počinak isključivo pri stvarnoj pospanosti osigurava brzo usnivanje. Izbjegavanje poslijepodnevnog odmora čuva nakupljenu potrebu, ustajanje u trenucima nemira sprječava loše navike, a krevet namijenjen samo spavanju šalje mozgu jasnu poruku.
Istraživanja potvrđuju dobre rezultate ovakvog pristupa kod osoba s dugotrajnom nesanicom, bez štetnih pojava koje prate uzimanje lijekova. Kod težih i dugotrajnih poremećaja uvijek je uputno potražiti savjet liječnika, no za većinu onih koji loše spavaju zbog pogrešnih svakodnevnih navika ovi su postupci pouzdana polazna točka.
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