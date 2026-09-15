TEŠKE RIJEČI
VIDEO / Kekin napala Plenkovića zbog otpada, on odgovorio oporbi: "Mucice, igrat ćemo se malo čvršće"
Ivana Kekin (Možemo) je tijekom aktualnog prijepodneva u Saboru poručila kako je HDZ tijekom deset godina izgradio sustav koji se klanja njima, a ne javnom interesu. Spomenula je bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i snimku na kojoj on govori da "Andrej bira put".
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"Ne događa se vama korupcija unatoč institucijama, nego zahvaljujući ljudima koje stavljate na čelo tih institucija. Dosta je građanima da ih se laže, krade i truje. Ovo je vaš kraj. Jeste li toga svjesni" pitala je Kekin.
Ante Deur (HDZ) javio se s pitanjem znaju li što je Jakuševec. Odgovorila mu je Sandra Benčić (Možemo) da je Jakuševec sramota HDZ-a koji to pitanje nije riješio 30 godina.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je podijelio nekoliko opomena HDZ-ovcima koji su replicirali Kekin.
"Što se tiče svijesti, svi se trude ispuniti što su obećali, mi u tom pogledu imamo što pokazati", rekao je Plenković odgovarajući na pitanje. Premijer kaže da Kekin možda informacije o bivšem glavnom državnom inspektoru koje on nema.
"Vaša poruka je bila da ćete riješiti sve u vezi smeća i otpada. Pokušavam si zamisliti scenarij da se u Gospiću dogodilo ovo što se na Jakuševcu dogodilo, da je komunalni djelatnik ostao bez ruke. Što biste vi ovako napumpani napravili? Ne da biste zapalili Gospić i Liku ,nego sve institucije diljem Hrvatske. A ovo ste odšutili, nesretan sluča...", istaknuo je Plenković dodajući da nije bilo "medijske paljbe i mužnje teme narednih pet godina".
Plenković je Kekin poručio i da ih zanima PR, ali da će do izbora igrati - malo čvršće.
"Dušice (Radojčić, op.a.), ovo ne ide kako smo si zamislili. Idemo brzo doma i onda ćemo mi na ulicu." Pa što vi mislite, da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite? Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati, da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić.... Mucice, igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće. I veselimo se toj igri, jer je povjerenje građana i postignuća koje imamo ono što nas zanima, a vas zanima PR."
"E, moj premijeru, jalovi su vaši napadi i ne funkcioniraju", odgovorila mu je Kekin dodajući da Beroša i Mikulića "nismo birali mi, nego vi".
"Deset godina otpadna mafija u ovoj zemlji radi što hoće", kaže Kekin. Dodaje i da Plenković misli da je svemoćan, a "možda si utvara i da je hrabar".
"Kad zaista treba biti hrabar i obračunati se s mafijom, manji ste od makova zrna. Gdje je vaša moć kad treba zaštiti zdravlje građana, obračunati se s organiziranim kriminalom? Vi niste svemoćni, vi ste nemoćni", poručila je Kekin dodajući da to itekako svi vide.
"Kao što vi volite reći - gute Reise, bis balt, auf wiedersehen", zaključila je Kekin.
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