"GUŽVE NESTAJU"
Ljeto je pri kraju, ali ovdje sezona još traje: Strani medij oduševljen hrvatskim otokom
Ljetne gužve na Hvaru polako nestaju, no turistička sezona još nije završila. Irski The Sun izdvojio je hrvatski otok kao odličnu destinaciju za jesenski odmor, ističući ugodne temperature, toplo more, prekrasne uvale i mogućnost uživanja u svemu što Hvar nudi bez gužvi karakterističnih za vrhunac sezone
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Hvar je jedan od najsunčanijih hrvatskih otoka, a ugodne temperature mogu se zadržati i tijekom jeseni. Nakon dugog i toplog ljeta more je još dovoljno toplo za kupanje pa posjetitelji koji stignu u rujnu mogu kombinirati odmor na plaži s istraživanjem otoka.
Više od 20 plaža i uvala
Irish Sun posebno ističe hvarske plaže i uvale, kojih je više od 20. Većinom su šljunčane ili stjenovite, a kristalno čisto more idealno je za kupanje i ronjenje.
Među preporukama je Pokonji Dol, jedna od najvećih i najpristupačnijih šljunčanih plaža u blizini grada Hvara. Obiteljima se preporučuju mirnije i pliće uvale na sjevernoj strani otoka i u okolici Jelse.
Posebno mjesto zauzimaju Pakleni otoci sa skrivenim uvalama, čistim morem i atraktivnim krajolicima. Jedan od popularnijih načina za njihovo istraživanje je najam broda i obilazak manje dostupnih mjesta za kupanje i ronjenje.
Hvar nije samo sunce i more
Jesen je dobra prilika i za upoznavanje unutrašnjosti otoka, koju je tijekom ljetnih vrućina teže istraživati. Hvar je poznat po poljima lavande, kamenim selima, lokalnoj gastronomiji i atraktivnim krajolicima.
Za one željne avanture nude se Jeep ture do manje poznatih dijelova otoka i vidikovaca, dok ljubitelji povijesti mogu posjetiti Malo Grablje, napušteno kameno selo koje je danas popularno izletište.
Hvar je poznat i po gastronomiji, posebno svježoj ribi i tradicionalnim dalmatinskim jelima, pa mirniji jesenski mjeseci pružaju priliku za upoznavanje otoka i kroz njegove okuse.
Mirnija jesen
Grad Hvar tijekom ljeta ima reputaciju mjesta koje "nikada ne spava", s brojnim barovima i klubovima. Dolaskom jeseni atmosfera postaje znatno mirnija, što je prednost za one koji otok žele doživjeti bez intenziteta glavne turističke sezone.
Do Hvara se najjednostavnije stiže trajektom ili katamaranom iz Splita, a upravo dobru povezanost sa Splitom Irish Sun navodi kao jednu od njegovih prednosti.
Za domaće goste najveća prednost jesenskog Hvara ipak bi mogla biti nešto drugo – prilika da jedno od najpopularnijih hrvatskih turističkih odredišta dožive nakon što najveće gužve nestanu, dok su sunce i more još dovoljno topli za kupanje.
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