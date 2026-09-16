S. taylorae
Upoznajte Swiftiephylus, australskog kukca koji je dobio ime po Taylor Swift
Ako ste u Australiji i protresete pravo stablo, mogli biste naići na globalno poznatu glazbenu ikonu koja ruši rekorde. Ili barem na kukca nazvanog po njoj.
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Upoznajte Swiftiephylus, novootkriveni rod australskih kukaca. Ti kukci velikih očiju – svaki manji od zrna leće – dobili su ime u čast Taylor Swift, kao priznanje za njezin „talent koji oduzima dah, stihove koji slamaju srca te radost i utjehu koje je pružila mnogima“, izvijestili su istraživači 9. rujna u časopisu Insect Systematics & Evolution.
Diljem svijeta postoji oko 10.000 vrsta biljnih stjenica koje se hrane biljkama, no o njihovoj raznolikosti u Australiji dosad se znalo vrlo malo. Početkom 2000-ih skupina istraživača, među kojima je bila i entomologinja Christiane Weirauch sa Sveučilišta Kalifornije u Riversideu, počela je prikupljati i opisivati te kukce, piše Science News.
Kada je entomologinja Sarah Schroeder 2022. započela doktorski studij pod mentorstvom Weirauch, dio tih zagonetnih kukaca postao je predmet njezina istraživanja.
„Bila sam doista uzbuđena“, kaže Schroeder. „Za znanstvenika je mogućnost opisivanja novih vrsta ostvarenje sna.“
Schroeder i Weirauch proučavale su biljne stjenice koje se hrane cvjetovima kazuarina u Australiji. Uspoređujući njihov fizički oblik, boje i gene s poznatim vrstama, istraživačice su otkrile 12 novih vrsta. Razvrstale su ih u pet rodova. Jedan od njih – Swiftiephylus – nosi ime koje za Schroeder ima posebno značenje.
„Cijeli sam život Swiftie“, kaže Schroeder. „Taylorina glazba bila je zvučna kulisa tolikim važnim prekretnicama u mojem životu da mi se činilo iskrenim odati joj počast tako što ću te vrste nazvati po njoj i na neki joj način uzvratiti dar za svu glazbu koju nam je dala.“
Schroeder je četiri vrste koje nose ime Taylor Swift odabrala zbog njihove karakteristične žute boje prošarane crvenim detaljima.
„Taylor je prilično poznata po svojem crvenom ružu“, kaže Schroeder. „A obožavatelji je od milja zovu Blondie.“
Osim vrste s najočitijim imenom, S. taylorae, Schroeder je ostalim trima vrstama dala latinske inačice naziva nekih albuma Taylor Swift. S. amator nazvana je prema albumu Lover, S. intrepidus prema Fearless, dok se S. poetorum referira na The Tortured Poets Department.
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