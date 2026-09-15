Plenković u Saboru: "U Gospić dolazim 10 godina, o otpadu nikad nitko nije rekao ništa"

DP-ov Ivica Kukavica poručio je kako zabrinjava činjenica da je ratni zločinac Ratko Mladić u Beogradu pokopan uz najviše državne počasti. Upozorio je i na problem dolaska poglavara SPC-a i nekoliko stotina sveštenika na ovaj pogreb.

Kukavicu je zanimalo postoji li prostor da se rehabilitira neke presude koje, po njegovom, nisu bile u skladu sa zakonom.

Ministar pravosuđa Damir Habijan kaže kako "nažalost" haaški sud nije procesuirao Mladića za kaznena djela počinjena na području Hrvatske.

"Činjenica da je na tom sprovodu bio veliki broj srpskih dužnosnioka govori da se Srbija još nije obračunala sa svojom prošlošću i prošla katarzu. Kad govorimo o pravosuđu, znate da ja kao ministar, moram poštivati načelo trodiobe vlasti. Ono što sam rekao u ovih dvije i pol godine, samostalnost i neovisnost nije isto kao odgovornost. Ono što piše u presudi, šalje poruku, ali mislim da pravosudni dužnosnosnici moraju biti svjesni svoje odgovornosti, ne ulazeći u njihovu samostalnost", poručio je ministar.