aktualno prijepodne
Plenković u Saboru: "U Gospić dolazim 10 godina, o otpadu nikad nitko nije rekao ništa"
Hrvatski sabor nakon ljetne stanke nastavlja s radom. Zastupnici novu sjednicu započinju aktualnim prijepodnevom.
Današnji početak nove sjednice sabora pratimo UŽIVO na N1.
Andreja Plenkovića i članove Vlade čeka 41 pitanje.
Prvo pitanje postavit će bivši SDP-ovac Branko Kolarić, trenutno bez saborskog kluba, a posljednje njegov donedavni stranački kolega Saša Đujić.
Sjednica će trajati do 30. listopada.
8 Objava
10:11
prije 0 min.
Samostalnost i odgovornost pravosuđa
DP-ov Ivica Kukavica poručio je kako zabrinjava činjenica da je ratni zločinac Ratko Mladić u Beogradu pokopan uz najviše državne počasti. Upozorio je i na problem dolaska poglavara SPC-a i nekoliko stotina sveštenika na ovaj pogreb.
Kukavicu je zanimalo postoji li prostor da se rehabilitira neke presude koje, po njegovom, nisu bile u skladu sa zakonom.
Ministar pravosuđa Damir Habijan kaže kako "nažalost" haaški sud nije procesuirao Mladića za kaznena djela počinjena na području Hrvatske.
"Činjenica da je na tom sprovodu bio veliki broj srpskih dužnosnioka govori da se Srbija još nije obračunala sa svojom prošlošću i prošla katarzu. Kad govorimo o pravosuđu, znate da ja kao ministar, moram poštivati načelo trodiobe vlasti. Ono što sam rekao u ovih dvije i pol godine, samostalnost i neovisnost nije isto kao odgovornost. Ono što piše u presudi, šalje poruku, ali mislim da pravosudni dužnosnosnici moraju biti svjesni svoje odgovornosti, ne ulazeći u njihovu samostalnost", poručio je ministar.
10:03
prije 8 min.
Hajdaš Plenkoviću poručio da je mecena korupcije
Hajdaš Dončić poručio je Plenkoviću da je iza njega kronologija korupcije i urušavanja institucija navodeći primjere za koje smatra da dokazuju njegovu izjavu.
"Tek kad ljudi izađu na ulice, vi reagirate. Ali ne reagirate da imate cjelovito rješenje, nego samo sanirate političku štetu. Zakopano je 37 tisuća tona otpada, vi nemate plan. To je prozor, slika, vašeg upravljanja Hrvatskoj, to ste vi. Vi niste predsjednik Vlade kojem se slučajno događa korupcija, vi ste mecena korupcije koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije. Zar nakon svega još uvijek imate obraz da ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog", pitao je Hajdaš Dončić.
Plenković je Hajdašu Dončiću odgovorio opaskom o puncu kojeg SDP-ovac navodno ne poznaje i poručio mu da uznemirava javnost lažnim informacijama. "Što se ne držite Poznanovca?" poručio mu je.
"Slažem se, Gospić je problem. I riješit ćemo ga, nećete ga riješiti vi ni bilo tko drugi osim institucija hrvatske države", rekao je Plenković.
"Nama govoriti što je ostalo iza nas... Pa ako baš hoćete, možemo cijeli Aktualac posvetiti tome da govorimo što je ostalo iza nas nakon 10 godina. Nema nikog tko je zaštićen, ništa se ne sakriva, sve je transparentno", poručio je Plenković šefu SDP-a.
09:57
prije 14 min.
Prvo pitanje
Branko Kolarić pitao je Plenkovića za otpad u Gospiću. Kaže kako su zakazale institucije. Spomenuo je i gradnju opće bolnice južnho od Save.
"Hoće li Vlada utvrditi tko je znao, tko je morao znati, a tko nije reagirao i hoće li o tome obavijestiti javnost? Hoće li ovo biti povod da se u Hrvatskoj konačno počne graditi postrojenje za termičku obradu otpada. Ne najavu, nego odluku", pitao je Kolarić.
Plenković je na početku rekao da u listopadu kreću radovi na nacionalnoj dječjoj bolnici. Naglasio je da su zagrebačke bolnice, zahvaljujući obnovi, gotovo nove i moderne zgrade. Plan Ministarstva zdravstva je, kaže, u drugoj fazi, pored nove dječje bolnice graditi još jednu.
"Kada je riječ o Gospiću želim reći ono u čemu se svi slažemo: Ovo što se dogodilo, nije se smjelo dogoditi. Dogodilo se međutim. ... Nadam se da će odgovornima u sudskom postupku biti dokazana krivnja", kaže Plenković.
09:51
prije 20 min.
Izmjene Zakona o visokom obrazovanju
Prijedlogu da se u hitnoj proceduri raspravi o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju usprotivila se zastupnica SDP-a Marija Lugarić.
Podržao ju je i Josip Jurčević, koji traži da se raspravlja u redovnom postupku.
Hitni postupak je ipak izglasan većinom glasova zastupnika.
09:40
prije 31 min.
Počela sjednica
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković otvorio je sjednicu.
Na početku je izvedena hrvatska himna.
09:30
prije 41 min.
Plenković stigao u Sabor
U Sabor je stigao predsjednik Vlade Andrej Plenković. Novinari su ga dočekali pitanjima o situaciji u Lici.
"Imamo uznemiravanje javnosti, negativni marketing cijele Like. Proizvođači krumpira sad moraju prolaziti dodatne kontrole da bi njihov krumpir završio na policama trgovačkih lanaca. Cijelo ovo uznemiravanje javnosti je doveo do toga da radimo ekonomsku štetu proizvođačima iz Like. Tko će jesti ličku krumpir ako govorimo o ekološkom terorizmu, otrovano, zatrovano...", kaže premijer naglašavajući da je u Lici voda ispravna.
"Proces sanacije ide baš kako treba", dodaje.
"Ovo ozračje je nešto drugo, to je daleko od istine", kaže Plenković.
"Sve jej u redu, razumijemo zabrinutost građana. Mi smo bili u Gospiću, mi dolazimo tamo 10 godina, nikad nitko nije spomenuo taj problem", kaže predsjednik Vlade.
"O otpadu nikad nitko nije rekao ništa."
09:03
prije 1 h
Izvanredna sjednica
Ovog ljeta zastupnici su morali nakratko prekinuti godišnji odmor zbog izvanredne sjednice 21. kolovoza, koja je sazvana na inicijativu predsjednika Republike Zorana Milanovića, nakon što je u javnost dospjela informacija o ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću. Milanović je, podsjetimo, tražio da se što prije imenuje novi glavni državni inspektor te da se odmah započne nadzor nad svim odlagalištima otpada u RH za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasni otpad ili otpad odlagan na nezakonit način.
09:00
prije 1 h
Ljetna pauza
Podsjetimo, zastupnici su na ljetnu pauzu otišli 15. srpnja. Prema Ustavu, Sabor ima dvije propisane stanke - mjesec dana zimi i dva mjeseca ljeti. Tu su i tjedne stanke - svaki četvrti tjedan tijekom radnih mjeseci.
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