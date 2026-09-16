Nisam se namjeravala uvući u raspravu o tome tko radi najbolju kremšnitu u regiji u kojoj Hrvati, Slovenci i Austrijanci svi vole isticati vlastite verzije te raskošne, debele kriške kreme između lisnatog tijesta, posute šećerom u prahu. Ali itekako sam bila spremna – čak i sretna – poslušati preporuke i probati kremšnitu u Kavani Livadić, u sklopu Hotela Livadić, na glavnom samoborskom Trgu kralja Tomislava, svega pola sata vožnje zapadno od Zagreba.