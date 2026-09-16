SLUČAJ ILEGALNOG OTPADA
Supružnike terete za pranje 72 tisuće eura, sudac ih odbio poslati u istražni zatvor
Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odbio je prijedlog Državnog odvjetništva za određivanje istražnog zatvora supružnicima osumnjičenima za pranje novca. Oboje će se braniti sa slobode
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Suprug je već osumnjičen u slučaju ilegalnog odlaganja otpada u omiškom zaleđu, i to za ugrožavanje okoliša otpadom i pustošenje šume. Istražitelji sumnjaju da je na zemljištu njegova oca i strica nezakonito odlagan građevinski i drugi otpad.
Prema novoj kaznenoj prijavi, on i njegova supruga sumnjiče se da su od 2021. do travnja ove godine zajednički i prema prethodnom dogovoru s odgovornim osobama trgovačkih društava ugovarali preuzimanje i naplatu otpada, uvjeravajući ih da će otpad biti odložen na legalnom odlagalištu.
Istražitelji tvrde da su u više navrata primali uplate na svoje račune, nakon čega su novac prebacivali na druge račune kako bi prikrili njegovo nezakonito podrijetlo i njime raspolagali kao da je zakonito stečen.
Riječ je, prema kaznenoj prijavi, o oko 72 tisuće eura, piše novinar Dalmatinskog portala Dragan Miljuš.
Obrazloženje odluke o istražnom zatvoru
Državno odvjetništvo tražilo je istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Svjedoci u ovom slučaju direktori su i odgovorne osobe građevinskih tvrtki koje su sa suprugom dogovarale odlaganje otpada. Međutim, oni su već ispitani tijekom kriminalističkog istraživanja.
Sudac istrage također je zaključio da ne postoje posebne okolnosti koje bi upućivale na opasnost da bi supružnici mogli ponoviti kazneno djelo te je odbio prijedlog za određivanje istražnog zatvora.
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