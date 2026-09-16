novi dogovor
Bjelorusija oslobađa političke zatvorenike u zamjenu za ukidanje američkih sankcija
Bjelorusija je započela novi krug pomilovanja političkih zatvorenika nakon razgovora između predsjednika Aleksandra Lukašenka i američkog izaslanika Johna Coalea, objavila je u srijedu organizacija za ljudska prava Viasna.
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Bjeloruska državna novinska agencija Belta prenijela je Coaleove riječi da su dvije strane postigle privremeni dogovor. Bjelorusija će pustiti na slobodu 25 osoba, a Sjedinjene Države će ukinuti sankcije dvjema bjeloruskim tvrtkama.
Viasna je navela kako je obiteljima nekih zatvorenika rečeno da mogu doći po svoje bližnje iz kaznenih kolonija u srijedu ujutro.
SAD je prošle godine započeo pregovore s Lukašenkom, bliskim saveznikom ruskog predsjednika Vladimira Putina, te postupno ublažava sankcije Bjelorusiji u zamjenu za puštanje zatvorenika na slobodu.
Viasna, organizacija čiji je rad u Bjelorusiji zabranjen, tvrdi da zemlja i dalje drži u zatočeništvu više od 900 političkih zatvorenika. Coale je od sredine prošle godine isposlovao oslobađanje stotina osoba.
Među najčešćim optužbama protiv njih su ekstremističko djelovanje, urota radi preuzimanja vlasti, poticanje na mržnju i vrijeđanje predsjednika.
Lukašenko tvrdi da spomenute osobe nisu politički zatvorenici te odbacuje tvrdnje organizacija za ljudska prava i oporbe u egzilu da kontinuirano uhićuje nove ljude kako bi zamijenio one koje pušta na slobodu.
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