Grad Zagreb uveo teretne bicikle u sustav javnih bicikala Bajs

Od pokretanja sustava ostvareno je više od 44 milijuna minuta vožnje, uz prosječno oko 14.000 najmova dnevno, a svaki se bicikl u prosjeku unajmi šest puta dnevno. Mrežu trenutačno čini 2000 bicikala na gotovo 200 stanica, a najviše najmova ove godine zabilježeno je u lipnju, s više od 320.000 vožnji, uz prosječno trajanje vožnje od 22,7 minuta.