Novi način prijevoza
Grad Zagreb uveo teretne bicikle u sustav javnih bicikala Bajs
Grad Zagreb od srijede u sklopu Europskog tjedna mobilnosti uvodi pilot-projekt teretnih bicikala u sustavu javnih bicikala Bajs, omogućujući građanima prijevoz veće kupovine, djece ili namještaja na kratkim relacijama po gradu.
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"Teretni bicikli praktična su alternativa za situacije u kojima običan bicikl nije dovoljan. Ovim pilot-projektom želimo vidjeti koliko će građanima takva usluga biti korisna i, ovisno o interesu, razmotriti njezino daljnje širenje", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
U prvoj fazi dostupne su četiri stanice za preuzimanje i vraćanje teretnih bicikala, u Španskom, Dugavama, na Jarunu i na Trnju, a bicikl se mora vratiti na istu stanicu s koje je preuzet.
Najam iznosi tri eura za prva dva sata, dok se svaki sljedeći započeti interval od 30 minuta naplaćuje dva eura.
Pilot-projekt dolazi u trenutku snažnog rasta korištenja Bajsa, koji je 15. rujna dosegnuo gotovo dva milijuna najmova, uz 146.429 registriranih korisnika, odnosno gotovo svakog petog stanovnika Zagreba.
Od pokretanja sustava ostvareno je više od 44 milijuna minuta vožnje, uz prosječno oko 14.000 najmova dnevno, a svaki se bicikl u prosjeku unajmi šest puta dnevno. Mrežu trenutačno čini 2000 bicikala na gotovo 200 stanica, a najviše najmova ove godine zabilježeno je u lipnju, s više od 320.000 vožnji, uz prosječno trajanje vožnje od 22,7 minuta.
Sustav će se ove jeseni dodatno proširiti isporukom još tisuću bicikala, bez dodatnih troškova za Grad, čime će se ukupna flota povećati za 50 posto, a oko 15 posto novih bicikala bit će opremljeno dječjim sjedalicama.
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