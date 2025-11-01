"zašto ste miljarder?"
VIDEO / Billie Eilish donirala ogromnu svotu novaca pa u govoru bocnula superbogate
U srijedu navečer u New Yorku, dobitnica Grammyja Billie Eilish primila je nagradu Music Innovator na dodjeli nagrada WSJ Magazinea - i iskoristila priliku da uznemiri bogatije pripadnike publike tijekom svog govora.
"Ako ste milijarder, zašto ste milijarder?"
„Trenutno smo u vremenu kada je svijet stvarno, stvarno loš i stvarno mračan i ljudima je potrebna empatija i pomoć više nego ikad, posebno u našoj zemlji“, obratila se Eilish publici. „Rekla bih da ako imate novca, bilo bi sjajno iskoristiti ga za dobre stvari, možda ga dati nekim ljudima kojima je potreban.“
„Volim vas sve, ali ovdje ima nekoliko ljudi koji imaju puno više novca od mene“, nastavila je. „Ako ste milijarder, zašto ste milijarder? Bez mržnje, ali da, dajte svoj novac, shorties.“
Billie Eilish had a message for billionaires at the WSJ Innovator Awards: "Give your money away, shorties."
Eilish was one of eight who was honored for her work. At the event, Stephen Colbert announced Eilish is donating $11.5 million of the proceeds from her most recent tour to…
Eilish se nije šalila oko sastava publike: milijarder i izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, bio je prisutan, a očevidac je za People rekao da je Zuck bio vidno ljut, jer nije pljeskao zajedno s drugim bogatim dobitnicima nagrada i članovima publike, uključujući Hailey Bieber, Spikea Leeja i Georgea Lucasa.
Donirala 11,5 milijuna dolara
Eilish je svoje riječi sprovela u djelo. Stephen Colbert, koji joj je uručio nagradu, podijelio je da će Eilish „donirati prihod od svoje turneje Hit Me Hard and Soft za podršku organizacijama, projektima i glasovima posvećenim jednakosti hrane, klimatskoj pravdi, smanjenju onečišćenja ugljikom i borbi protiv klimatske krize. Ta donacija, dame i gospodo, iznosit će 11,5 milijuna dolara.“
Eilish ima procijenjenu neto vrijednost negdje oko 50 milijuna dolara, dok je Zuckerberg treća najbogatija osoba na svijetu s bogatstvom od 264 milijarde dolara. Za kontekst, proračun američkog Ministarstva obrazovanja iznosio je 268 milijardi dolara u 2024. prije nego što je predsjednik Trump potpisao naredbu o njegovom ukidanju ranije ove godine.
Zuckerbeg se prije 10 godina obvezao donirati 99 Facebook dionica
U svakom slučaju, nije sasvim jasno zašto su Zuckerberga uznemirile Eilishine izjave, s obzirom na to da su njegovi dobrotvorni prilozi bili impresivni. Izvršni direktor Mete bio je prisutan kako bi podržao svoju suprugu Priscillu Chan, kojoj je dodijeljena nagrada za inovatoricu u filantropiji u znanosti za njezin rad na inicijativi Zuckerberg Chan. Prije deset godina, dvojac se obvezao donirati 99 posto svojih Facebook dionica tijekom svog života, piše Futurism.
Možda je to bila njezina implikacija: koliko god milijarderi donirali u dobre svrhe, samo njihovo postojanje - i niski porezi koje plaćaju - simboliziraju sramotni i rastući jaz između bogatih i siromašnih u svijetu.
