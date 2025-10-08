Jaz bogatih i siromašnih sve veći: Najbogatijih 10 posto u Britaniji drži polovicu ukupne imovine

Razlika u bogatstvu između građana u ranim 30-ima i ranim 60-ima više se nego udvostručila i iznosi 310.000 funti, izračunali su u institutu. Nejednakost je od 2006. do 2008. najviše produbljena u Londonu zbog naglog rasta cijena stambenih nekretnina, navodi se u izvješću Resolution Foundationa.