Kasni kapitalizam

Jaz bogatih i siromašnih sve veći: Najbogatijih 10 posto u Britaniji drži polovicu ukupne imovine

Hina
08. lis. 2025. 15:43
Britain's King Charles meets Siobhan Mackenzie at an event at Dumfries House to celebrate the King's Foundation's '35 under 35' network
Jane Barlow/Pool via REUTERS

Sve veće cijene imovine produbile su jaz između bogatih i siromašnih u Velikoj Britaniji, objavio je u srijedu istraživački institut Resolution Foundation, s Londonom na vrhu ljestvice s najizrazitijim povećanjem nejednakosti od velike financijske krize.

Najbogatijih 10 posto kućanstava u Britaniji drži približno polovinu ukupne imovine, otprilike kao i u proteklih četrdesetak godina, objavio je neovisni istraživački institut koji se fokusira na poboljšanja životnog standarda građana s niskim i srednjim prihodima .

Međutim, rast cijena imovine, s težištem na nekretninama i privatnoj mirovinskoj štednji, otežao je građanima s prosječnim primanjima da smanje zaostatak.

Bogatstvo odrasle osobe iz najbogatijih 10 posto kućanstava u 2020/2022. bilo je tako u prosjeku za 1,3 milijuna funti veće od bogatstva osobe iz kućanstva sa srednjim primanjima.

U razdoblju od 2006. do 2008. godine razlika je iznosila milijun funta. Najnovija razlika odgovara 52 godine prosječnog prihoda, u odnosu na ranijih 38 godina.

Razlika u bogatstvu između građana u ranim 30-ima i ranim 60-ima više se nego udvostručila i iznosi 310.000 funti, izračunali su u institutu. Nejednakost je od 2006. do 2008. najviše produbljena u Londonu zbog naglog rasta cijena stambenih nekretnina, navodi se u izvješću Resolution Foundationa.

Upravo London pokazuje najveće razlike u raspodjeli bogatstva mjerenog nekretninama, dodaje se. Resolution Foundation sastavio je izvješće na temelju analize službenih podataka koji su prvi puta objavljeni u siječnju ove godine.

Teme
Velika Britanija kapitalizam nejednakost

