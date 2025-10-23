U samo 10 gradova
U ovim gradovima žive najbogatiji ljudi na svijetu: Otkriveno zašto se "skrivaju na tim mjestima"
Gotovo petina najbogatijih ljudi na svijetu živi u samo deset gradova, pokazali su najnoviji podaci platforme za analizu bogatstva Altrata.
Grad s uvjerljivo najvećim brojem iznimno bogatih osoba, čija neto imovina prelazi 30 milijuna dolara, jest New York. U tom gradu živi 21.380 takvih stanovnika, što predstavlja porast od 23% u odnosu na 2024. godinu, navodi se u izvješću koje obuhvaća podatke do lipnja, a objavljeno je 30. rujna. Nije precizirano dolazi li taj porast od doseljavanja bogatih u New York ili od toga što su postojeći stanovnici dodatno povećali svoje bogatstvo, piše Nova.rs.
New York je jedan od najvećih svjetskih financijskih centara, pa mnogi pripadnici superbogate elite žive upravo ondje jer su blizu poslovnim prilikama. Prema izvješću, bankarstvo i financije i dalje su najzastupljenija zanimanja među bogatima svih generacija.
Na drugom mjestu nalazi se Hong Kong, koji također bilježi rast populacije ultra-bogatih – oko 17.215 osoba, što je gotovo 23% više samo u prvoj polovici 2025. godine. Poput New Yorka, Hong Kong ima snažan financijski sektor. Prema podacima CNBC-a i platforme Dealogic, ukupna vrijednost inicijalnih javnih ponuda (IPO) na burzi u Hong Kongu porasla je čak osam puta u prvih šest mjeseci 2025. godine, na oko 14 milijardi dolara.
Uz druge svjetske financijske centre poput Tokija i Londona, ostatak Altratinog popisa čine isključivo američki gradovi. To nije iznenađenje jer Sjedinjene Američke Države imaju više od tri puta više ultra-bogatih osoba nego sljedeća zemlja na listi – Kina, navodi se u izvješću.
Ultra-bogati posjeduju neproporcionalno velik dio svjetskog bogatstva. Ljudi čija neto imovina prelazi 30 milijuna dolara čine svega 1% svjetske populacije milijunaša, ali drže gotovo trećinu ukupnog globalnog bogatstva.
Njihov broj također raste. U trenutku objave izvješća, u svijetu je živjelo oko 510.810 osoba s bogatstvom većim od 30 milijuna dolara, a Altrata predviđa da će do 2030. godine taj broj porasti na gotovo 677.000.
Deset svjetskih gradova s najviše ultra-bogatih ljudi
- New York (SAD) – 21.380 osoba (+23,4%)
- Hong Kong – 17.215 osoba (+11,5%)
- Los Angeles (SAD) – 11.680 osoba (+24%)
- San Francisco (SAD) – 8.270 osoba (+24,9%)
- Chicago (SAD) – 7.530 osoba (+21,7%)
- Tokio (Japan) – 6.940 osoba (+8,4%)
- London (Ujedinjeno Kraljevstvo) – 6.660 osoba (+9,7%)
- Dallas (SAD) – 6.530 osoba (+23%)
- Washington D.C. (SAD) – 6.460 osoba (+23,6%)
- Houston (SAD) – 5.900 osoba (+22%)
Gdje žive bogataši u Europi (2025.)
Na temelju istog izvješća i dopunskih analiza Henley & Partners i New World Wealth, najveće koncentracije ultra-bogatih Europljana nalaze se u sljedećim gradovima:
- London (Ujedinjeno Kraljevstvo) – oko 6.660 osoba s imovinom iznad 30 milijuna dolara
- Pariz (Francuska) – oko 15.900 osoba (drugi najbogatiji grad Europe)
- Ženeva (Švicarska) – oko 7.000 osoba
- Zürich (Švicarska) – oko 7.800 osoba
- Milano (Italija) – oko 6.000 osoba
- Frankfurt (Njemačka) – oko 5.000 osoba
- Amsterdam (Nizozemska) – oko 4.500 osoba
- Madrid (Španjolska) – oko 4.000 osoba
- Dublin (Irska) – oko 3.800 osoba
- Barcelona (Španjolska) – oko 3.500 osoba
Ovi gradovi ključne su točke financijskog, bankarskog i luksuznog sektora Europe, a bogati pojedinci u njima često ulažu u nekretnine, umjetnost i zelene tehnologije.
