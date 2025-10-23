U ovim gradovima žive najbogatiji ljudi na svijetu: Otkriveno zašto se "skrivaju na tim mjestima"

Grad s uvjerljivo najvećim brojem iznimno bogatih osoba, čija neto imovina prelazi 30 milijuna dolara, jest New York. U tom gradu živi 21.380 takvih stanovnika, što predstavlja porast od 23% u odnosu na 2024. godinu, navodi se u izvješću koje obuhvaća podatke do lipnja, a objavljeno je 30. rujna. Nije precizirano dolazi li taj porast od doseljavanja bogatih u New York ili od toga što su postojeći stanovnici dodatno povećali svoje bogatstvo, piše Nova.rs.