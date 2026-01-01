Oglas

Trump kritizirao Clooneyja zbog francuskog državljanstva

Hina
|
01. sij. 2026. 12:28
Actor George Clooney holds hands with his wife Amal Clooney after their courtesy call on Philippine President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. at the Malacanang Palace in Manila on November 14, 2025. (Photo by NOEL CELIS / POOL / AFP)
NOEL CELIS / POOL / AFP

Američki predsjednik Donald Trump pridružio se kritikama odluke da se holivudskoj zvijezdi Georgeu Clooneyju dodijeli francusko državljanstvo, nakon što je dužnosnica u Parizu rekla da taj potez primjer "dvostrukih standarda".

Uredba u koju je u ponedjeljak agencija France presse imala uvid pokazuje da su 64-ogodišnji dobitnik Oscara Clooney, njegova supruga Amal Alamuddin Clooney i njihovo dvoje djece postali francuski državljani.

Trump, čija administracija podupire protuimigrantske stranke u Europi, rekao je da se radi o "dobrim vijestima" o dugogodišnjem pristašu demokrata i glasnom kritičaru predsjednika.

"Dobre vijesti! George i Amal Clooney, dvoje najgorih političkih prognostičara svih vremena, službeno su postali državljani Francuske koja je, nažalost, usred velikog problema s kriminalom zbog apsolutno užasnog upravljanja imigracijom", rekao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth.

Vijest da su Clooney i njegova obitelj postali Francuzi objavljena je uoči pooštravanja jezičnih zahtjeva za francusko državljanstvo u okviru novih imigracijskih pravila od 1. siječnja.

Nižerangirana članica Macronove vlade Marie-Pierre Vedrenne kritizirala je odluku o dodjeli državljanstva Clooneyju.

"Osobno razumijem osjećaj nekih Francuza o postojanju dvostrukih standarda", rekla je Marie-Pierre Vedrenne, delegirana ministrica u ministarstvu unutarnjih poslova za radio postaju France Info.

"Moramo biti oprezni s porukom koju šaljemo."

Njezin šef, ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez, i ministarstvo vanjskih poslova, branili su odluku.

"Volim francusku kulturu i jezik"

Građanski zakonik u Francuskoj kaže da se "francusko državljanstvo može dodijeliti naturalizacijom, po prijedlogu ministra vanjskih poslova, bilo kojem strancu koji govori francuski i koji podnese zahtjev te koji pridonosi svojom uglednom službom francuskom utjecaju i napretku njezinih međunarodnih ekonomskih veza".

Ali Clooney priznaje da je njegov francuski i dalje slab, unatoč stotinama sati učenja.

Po novim imigracijskim pravilima koja su stupila na snagu u četvrtak, podnositelji zahtjeva trebaju potvrdu koja dokazuje da je njihovo znanje jezika na razini da mogu pohađati sveučilište u Francuskoj. Uz to trebaju položiti i test znanja.

Clooney ima imanje na jugu Francuske.  "Volim francusku kulturu i jezik, iako sam u njemu i dalje loš nakon 400 dana tečajeva", rekao je Clooney za radio RTL u prosincu - na engleskom.

Njegova supruga tečno govori francuski.

Amal Alamuddin Clooney Donald Trump George Clooney

